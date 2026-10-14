Verfeinerter Hot Hatch aus Kroatien: Clubsport-GTI auf Razzer-Felgen
Der dynamische Hot Hatch steht auf in klassischem Hyper Silber gefinishten Razzer- Felgen aus der Ultralight Series von Barracuda Racing Wheels. Ihre Fertigung im Flow Forged-Verfahren garantiert ihnen ein geringes Gewicht. Optisch zeichnen sich die mit 225/35er Michelin-Bereifung bezogenen 8,5x19-Zöller durch kraftvoll designte Y-Speichen samt feiner Details wie filigrane Durchbrüche aus. Die ergänzende Tieferlegung des GTI um etwa 35 Millimeter erfolgte mittels eines Satzes Tieferlegungsfedern aus dem Hause Eibach.
Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält- lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel.