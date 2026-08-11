Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1069549

JMS - Fahrzeugteile GmbH Schulstr. 28 72654 Neckartenzlingen, Deutschland http://www.racelook.de
Ansprechpartner:in Herr Jochen Schweiker +49 7127 9608411
Logo der Firma JMS - Fahrzeugteile GmbH

Snoopy: Rote OZ-Felgen und mehr für den Smart Fortwo 453

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Mit dem charakteristischen Ursprung von Smart – nämlich dem einst revolutionären,extrem kurzen Fortwo – haben die heutigen E-Modelle der Marke kaum mehr etwasgemein. Schade eigentlich! Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont.Denn mit dem #2 wird Smart bald auch zu den Wurzeln zurückkehren. Wie zuletztschon der 2024 eingestellte Vorgänger wird das neue Modell voraussichtlichausschließlich mit rein elektrischen Antrieben kommen.

Der hiermit vorgestellte Fortwo ist zwar ebenfalls ein Exemplar der dritten und somitbis dato letzten Generation 453. Es verfügt jedoch noch über einen Verbrenner,stammt also aus der Zeit vor dem Wechsel zur reinen E-Mobilität im Jahr 2019. DasAuto mit dem Spitznamen Snoopy erhielt bei JMS Fahrzeugteile mehrere optischewie technische Upgrades.

Mit ihrem Finish in der Sonderfarbe Flash Red sind die OZ Superturismo-Felgen einechter Eyecatcher. Ihre Dimensionen betragen 7x17 Zoll und die aufgezogene HankookVentus S1 evo-Bereifung misst 205/40R17. Ein KW-Gewindefahrwerk sorgt nicht nurfür die Tieferlegung, um die Räder stimmig unter den Kotflügeln auszurichten. Darüberhinaus garantiert es dem kultigen Stadt-Floh natürlich eine verbesserte Fahrdynamik

Last but not least darf das kleine Reihendreizylinder-Motörchen im Bug des Fortwosdank einer Fox-Sportauspuffanlage seine Arbeit akustisch deutlich kraftvolleruntermalen.

Alle weiteren Fakten gibt es bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0
E-Mail:info@jms-fahrzeugteile.de 
www.jms-fahrzeugteile.de 

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.