Snoopy: Rote OZ-Felgen und mehr für den Smart Fortwo 453

Mit dem charakteristischen Ursprung von Smart – nämlich dem einst revolutionären,extrem kurzen Fortwo – haben die heutigen E-Modelle der Marke kaum mehr etwasgemein. Schade eigentlich! Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont.Denn mit dem #2 wird Smart bald auch zu den Wurzeln zurückkehren. Wie zuletztschon der 2024 eingestellte Vorgänger wird das neue Modell voraussichtlichausschließlich mit rein elektrischen Antrieben kommen.Der hiermit vorgestellte Fortwo ist zwar ebenfalls ein Exemplar der dritten und somitbis dato letzten Generation 453. Es verfügt jedoch noch über einen Verbrenner,stammt also aus der Zeit vor dem Wechsel zur reinen E-Mobilität im Jahr 2019. DasAuto mit dem Spitznamen Snoopy erhielt bei JMS Fahrzeugteile mehrere optischewie technische Upgrades.Mit ihrem Finish in der Sonderfarbe Flash Red sind die OZ Superturismo-Felgen einechter Eyecatcher. Ihre Dimensionen betragen 7x17 Zoll und die aufgezogene HankookVentus S1 evo-Bereifung misst 205/40R17. Ein KW-Gewindefahrwerk sorgt nicht nurfür die Tieferlegung, um die Räder stimmig unter den Kotflügeln auszurichten. Darüberhinaus garantiert es dem kultigen Stadt-Floh natürlich eine verbesserte FahrdynamikLast but not least darf das kleine Reihendreizylinder-Motörchen im Bug des Fortwosdank einer Fox-Sportauspuffanlage seine Arbeit akustisch deutlich kraftvolleruntermalen.Alle weiteren Fakten gibt es bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0E-Mail:info@jms-fahrzeugteile.de