Snoopy: Rote OZ-Felgen und mehr für den Smart Fortwo 453
Der hiermit vorgestellte Fortwo ist zwar ebenfalls ein Exemplar der dritten und somitbis dato letzten Generation 453. Es verfügt jedoch noch über einen Verbrenner,stammt also aus der Zeit vor dem Wechsel zur reinen E-Mobilität im Jahr 2019. DasAuto mit dem Spitznamen Snoopy erhielt bei JMS Fahrzeugteile mehrere optischewie technische Upgrades.
Mit ihrem Finish in der Sonderfarbe Flash Red sind die OZ Superturismo-Felgen einechter Eyecatcher. Ihre Dimensionen betragen 7x17 Zoll und die aufgezogene HankookVentus S1 evo-Bereifung misst 205/40R17. Ein KW-Gewindefahrwerk sorgt nicht nurfür die Tieferlegung, um die Räder stimmig unter den Kotflügeln auszurichten. Darüberhinaus garantiert es dem kultigen Stadt-Floh natürlich eine verbesserte Fahrdynamik
Last but not least darf das kleine Reihendreizylinder-Motörchen im Bug des Fortwosdank einer Fox-Sportauspuffanlage seine Arbeit akustisch deutlich kraftvolleruntermalen.
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