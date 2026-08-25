Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1070798

JMS - Fahrzeugteile GmbH Schulstr. 28 72654 Neckartenzlingen, Deutschland http://www.racelook.de
Ansprechpartner:in Herr Jochen Schweiker +49 7127 9608411
Logo der Firma JMS - Fahrzeugteile GmbH

Performance Messe geht in die nächste Runde: Part VII am 05.09.2026 in Metzinge

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Schon seit einigen Jahren ist die von JMS Fahrzeugteile organisierte Performance Messe ein fest etabliertes Highlight der Tuning-Szene. Natürlich wird das beliebte Event 2026 in die nächste Runde gehen: Part VII findet am 05. September 2026 zwischen 12 und 18 Uhr statt. Austragungsort ist selbstverständlich wieder das wunderschöne und weitläufige Areal der Motorworld Village Metzingen, welches die Performance Messe abermals in ein Paradies für Auto- und Tuning-Enthusiasten verwandeln wird.

Auf 28.000 Quadratmetern Fläche gibt es zahlreiche spektakuläre Showcars jeglicher Ausprägung zu entdecken: Mehr als 200 Fahrzeuge werden dabei sein. Wie schon im vergangenen Jahr bietet die Performance Messe dabei spezielle Areas für JDM-Autos, Klassiker/Youngtimer und Muscle Cars. Wichtig in diesem Zusammenhang: Showcar-Besitzer, die mit ihrem Auto Teil der Veranstaltung werden wollen, können sich noch bis Ende Juli dafür bewerben – über www.performance-messe.de!

Einige der ausgestellten Autos sind zugleich Firmen-Botschafter: 30 namhafte Hersteller der Branche nehmen an der Performance Messe teil und freuen sich auf regen Austausch mit Interessenten. Ihre Stände verteilen sich auf die sieben Ausstellungshallen und den Outdoor-Bereich. Dabei sind unter anderem Barracuda Racing Wheels, Breyton Wheels, BBS, Giacuzzo, Milotec, Cor.Speed Sports Wheels, Sparco Wheels, Recaro (vertreten durch JMS), KW Automotive, Gladen Audio, Schmidt, Hankook, OZ Racing Wheels, Driftinglele und viele mehr. Besonders hervorzuheben ist die Kooperation mit der Tuning World Bodensee, welche mit einem eigenen Stand vertreten ist. Und die aus dem TV bekannten Tuning-Profis kommen ebenfalls wieder vorbei. Zudem verspricht der 05.09.2026, ein guter Tag für Schnäppchen zu werden: Im Rahmen der Veranstaltung können sich die Besucher auf interessante Rabatte freuen!

Auch im siebten Jahr darf der längst legendäre Livestream des Events über den JMS-YouTube-Kanal natürlich nicht fehlen. Wie gewohnt werden einige der Unternehmen hier ihre Autos vorstellen und damit die Chance nutzen, interessierte Fans zu erreichen, die leider nicht selbst vor Ort sein können. Weiteres Highlight für Stream-Nutzer ist zudem die Vorstellung der fünf Autos, die im Rahmen der Fahrzeugbewertung am besten abgeschnitten haben. Bei dieser können bis zu 20 private Showcars teilnehmen.

Nach dem offiziellen Veranstaltungsende um 18 Uhr ist noch lange nicht Schluss auf dem Gelände der Motorworld Village Metzingen: Direkt im Anschluss können die Besucher chillige Petrolhead Vibes und DJ Beats genießen. So ist ein smoother Übergang in die um 20:30 Uhr startende, große Aftershow-Party garantiert. Übrigens: Nur rund 500 Meter von der Motorworld Village entfernt liegt das Shoppingcenter Outletcity Metzingen. Es ist eines der größten seiner Art in Europa und kann bei Bedarf eine interessante Abwechslung zur wilden Auto- und Tuning Action der Performance Messe bieten.

Alle weiteren Fakten zur Performance Messe Part VII am 05.09.2026 gibt es bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
Ansprechpartner: Jochen Schweiker
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de
www.performance-messe.de
www.jms-fahrzeugteile.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.