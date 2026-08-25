Performance Messe geht in die nächste Runde: Part VII am 05.09.2026 in Metzinge
Auf 28.000 Quadratmetern Fläche gibt es zahlreiche spektakuläre Showcars jeglicher Ausprägung zu entdecken: Mehr als 200 Fahrzeuge werden dabei sein. Wie schon im vergangenen Jahr bietet die Performance Messe dabei spezielle Areas für JDM-Autos, Klassiker/Youngtimer und Muscle Cars. Wichtig in diesem Zusammenhang: Showcar-Besitzer, die mit ihrem Auto Teil der Veranstaltung werden wollen, können sich noch bis Ende Juli dafür bewerben – über www.performance-messe.de!
Einige der ausgestellten Autos sind zugleich Firmen-Botschafter: 30 namhafte Hersteller der Branche nehmen an der Performance Messe teil und freuen sich auf regen Austausch mit Interessenten. Ihre Stände verteilen sich auf die sieben Ausstellungshallen und den Outdoor-Bereich. Dabei sind unter anderem Barracuda Racing Wheels, Breyton Wheels, BBS, Giacuzzo, Milotec, Cor.Speed Sports Wheels, Sparco Wheels, Recaro (vertreten durch JMS), KW Automotive, Gladen Audio, Schmidt, Hankook, OZ Racing Wheels, Driftinglele und viele mehr. Besonders hervorzuheben ist die Kooperation mit der Tuning World Bodensee, welche mit einem eigenen Stand vertreten ist. Und die aus dem TV bekannten Tuning-Profis kommen ebenfalls wieder vorbei. Zudem verspricht der 05.09.2026, ein guter Tag für Schnäppchen zu werden: Im Rahmen der Veranstaltung können sich die Besucher auf interessante Rabatte freuen!
Auch im siebten Jahr darf der längst legendäre Livestream des Events über den JMS-YouTube-Kanal natürlich nicht fehlen. Wie gewohnt werden einige der Unternehmen hier ihre Autos vorstellen und damit die Chance nutzen, interessierte Fans zu erreichen, die leider nicht selbst vor Ort sein können. Weiteres Highlight für Stream-Nutzer ist zudem die Vorstellung der fünf Autos, die im Rahmen der Fahrzeugbewertung am besten abgeschnitten haben. Bei dieser können bis zu 20 private Showcars teilnehmen.
Nach dem offiziellen Veranstaltungsende um 18 Uhr ist noch lange nicht Schluss auf dem Gelände der Motorworld Village Metzingen: Direkt im Anschluss können die Besucher chillige Petrolhead Vibes und DJ Beats genießen. So ist ein smoother Übergang in die um 20:30 Uhr startende, große Aftershow-Party garantiert. Übrigens: Nur rund 500 Meter von der Motorworld Village entfernt liegt das Shoppingcenter Outletcity Metzingen. Es ist eines der größten seiner Art in Europa und kann bei Bedarf eine interessante Abwechslung zur wilden Auto- und Tuning Action der Performance Messe bieten.
Alle weiteren Fakten zur Performance Messe Part VII am 05.09.2026 gibt es bei:
JMS Fahrzeugteile GmbH
Ansprechpartner: Jochen Schweiker
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de
www.performance-messe.de
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