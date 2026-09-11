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Performance Messe Part VII in Metzingen: erfolgreiche siebte Auflage

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Für viele Petrolheads und Tuningfans im süddeutschen Raum und darüber hinaus istsie längst ein fest etablierter Pflichttermin im Kalender: die Performance Messe inMetzingen. Am Samstag, 05. September 2026, war endlich wieder so weit: Um 12 Uhrfiel der Startschuss für sechs Stunden pure Tuning-Action. Und abermals wurde dieVeranstaltung ein voller Erfolg! Gut 2.500 Besucher fanden bei Sonnenschein undblauem Himmel ihren Weg zum Motorworld Village, das natürlich erneut als bewährteund wunderschöne Location diente.

Das weitläufige Gelände bot mit etwa 28.000 Quadratmetern Fläche großzügigenPlatz für mehr als 300 spektakuläre Showcars. Viele dieser hatten die etwa 30teilnehmenden Aussteller und Partner mitgebracht. Die Bandbreite reichte von KW,Barracuda, Cor.Speed, Giacuzzo und Milotec über Gladen Audio und Hankook bis hinzu Schmidt Felgen, Breyton und natürlich JMS Fahrzeugteile. Erstmals mit dabei warzudem die Tuning World Bodensee. Das Team von Driftinglele, ebenfalls Stammgastbei der Performance Messe, rief dieses Mal einen Wettbewerb aus, bei dem dieGewichte von zwei Kompletträdern eingeschätzt werden sollten

Zentrales Element der Performance Messe war natürlich einmal mehr der schonregelrecht „traditionelle“ YouTube-Livestream. Er bot nicht nur den vor Ort vertretenenUnternehmen die Möglichkeit, ihre Autos und Produkte öffentlichkeitswirksam zupräsentieren. Darüber hinaus erfolgten diverse Vorstellungen der privat teilnehmendenFahrzeuge. Am Nachmittag erfolgte zudem die Prämierung der Top 5-Autos aus derFahrzeugbewertung. Sowohl deren Auswahl als auch die Moderation derPreisverleihung unterstützten Maui und Charly von den Tuning-Profis. Platz 3 ging aneinen VW Bora mit spektakulärer Design-Lackierung, Platz 2 an einen VW Golf 3 imTwo-Tone-Look mit Airride und Platz 1 an einen szenebekannten Audi A6 Avant „WhitePearl“.

Während andere Events meist wenige Tage nach ihrem Ende aus dem Bewusstseinverschwinden, bleibt die Performance Messe dank des einzigartigen Livestreams selbstnach dem eigentlichen Veranstaltungstag dauerhaft präsent. Denn natürlich ist er überfolgenden Link weiterhin abrufbar:https://www.youtube.com/...
Auch im Übrigen war das mediale Interesse groß: Neben 17 Content Creators der SocialMedia-Szene reisten Vertreter klassischer Medien wie des RegionalfernsehsendersRTF.1, der Bild-Zeitung und der Südwest Presse zur Berichterstattung an.

Natürlich wird es auch im nächsten Jahr wieder eine Performance Messe in Metzingengeben. Die achte Auflage wird am 04. September 2027 stattfinden.

Alle weiteren Fakten gibt es bei:

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Ansprechpartner: Jochen Schweiker
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0
E-Mail:info@jms-fahrzeugteile.de
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