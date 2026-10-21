Made in Croatia: Kompromisslos tiefer Golf GTD auf Cor.Speed Kharmas
Die Wahl fiel genauer gesagt auf die beliebten Kharma-Felgen in der Größe 8,5x19 Zollrundum. Die Räder sorgen nicht nur mit ihrem Finish in Higloss Bronze BrushedSurface für Aufsehen, sondern zudem durch ihr detailverliebtes, technisch anmutendesasymmetrisches Design. Für den Straßenkontakt sorgt 225/35er Bereifung und dieMontage an den Achsen erfolgte mit schwarzen Barracuda Racing Bolts.
Neben den neuen Felgen sorgen einige weitere Upgrades dafür, dass der kroatischeGolf ein echter Showstar ist. Ein auf Knopfdruck höhenverstellbares Luftfahrwerksorgt dafür, dass der kompakte Diesel-Sportler seine Karosserie beinahe auf demAsphalt ablegt. Weitere Hingucker sind unter anderem der Rieger-Diffusor am Heck,Maxton Design-Schwelleransätze und die Teilfolierung im „Air Bull The PurpleEdition“-Design.
Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal„Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil„corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe RacingWheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen- und Fachhandel.Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis- und Lieferinformationen direkt bei:
JMS Fahrzeugteile GmbH
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
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