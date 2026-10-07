Leichtbau-Räder am spaßigen Japan-Sportcoupé: GT86 meets Summa
Die an den Achsen montierten Summa-Felgen können ohne Zweifel als perfekte Wahl für den aufs Wesentliche reduzierten und nur knapp 1,3 Tonnen schweren Toyota bezeichnet werden. Schließlich zeichnen sie sich – nicht zuletzt dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren – durch ein sehr geringes Gewicht aus. Es startet bei nur 7,3 Kilogramm (7,5x17 Zoll), was die Summa sehr beliebt bei Fahrern Performance- und Motorsport-orientierter Projektfahrzeuge macht. In der für den Toyota verwendeten Dimension 8x18 Zoll bringen die mattbronze gefinishten Felgen jeweils 8,7 Kilogramm auf die Waage. Die Continental-Bereifung misst 225/40R18.
Auf Seiten der technischen Upgrades sorgt einerseits ein ST X-Gewindefahrwerk für eine stimmige Tieferlegung und eine optimierte Fahrdynamik. Andererseits verspricht die Milltek-Sportabgasanlage eine angemessenere akustische Untermalung der GT86-Performance.
Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:
JMS Fahrzeugteile GmbH
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