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Leichtbau-Räder am spaßigen Japan-Sportcoupé: GT86 meets Summa

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Kompakte, leichte und preislich erschwingliche Coupés klassischer Machart, die reichlich Fahrspaß versprechen, sind heutzutage eine Seltenheit. Als einer der letzten Vertreter dieser Klasse erfreute sich der Toyota GT86 respektive GR86 gemeinsam mit seinem Schwestermodell Subaru BRZ in den vergangenen Jahren dementsprechend großer Nachfrage. Um den sportlich-dynamischen Charakter des Boxer-Sportlers noch weiter zu unterstreichen, erhielt das hier vorgestellte GT86-Exemplar einen Satz Barracuda Racing Wheels und weitere Optimierungen.

Die an den Achsen montierten Summa-Felgen können ohne Zweifel als perfekte Wahl für den aufs Wesentliche reduzierten und nur knapp 1,3 Tonnen schweren Toyota bezeichnet werden. Schließlich zeichnen sie sich – nicht zuletzt dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren – durch ein sehr geringes Gewicht aus. Es startet bei nur 7,3 Kilogramm (7,5x17 Zoll), was die Summa sehr beliebt bei Fahrern Performance- und Motorsport-orientierter Projektfahrzeuge macht. In der für den Toyota verwendeten Dimension 8x18 Zoll bringen die mattbronze gefinishten Felgen jeweils 8,7 Kilogramm auf die Waage. Die Continental-Bereifung misst 225/40R18.

Auf Seiten der technischen Upgrades sorgt einerseits ein ST X-Gewindefahrwerk für eine stimmige Tieferlegung und eine optimierte Fahrdynamik. Andererseits verspricht die Milltek-Sportabgasanlage eine angemessenere akustische Untermalung der GT86-Performance.

Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
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D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de
www.barracuda-europe.de 

 

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