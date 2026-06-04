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Barracuda meets VM-Line: Octavia RS auf 19-zölligen Dragoons

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Einst war er ab 1996 ein ambitionierter aufstrebender Herausforderer für die deutscheElite in der Kompakt- respektive Mittelklasse: derŠkoda Octavia. Seitdem entwickelteer sich stetig selbst zu einem der besten Modelle im Wettbewerb, ist heute für vieleKäufer gar „der bessere Golf“. Unter Petrolheads und im Tuning-Bereich ist natürlichdas Topmodell RS besonders gefragt. So ist auch der hiermit vorgestellte Combi einExemplar dieser Variante. VM-Line aus dem schwäbischen Ditzingen unterstrich densportliche Charakter des Tschechen mit verschiedenen Individualisierungen gekonnt.Zu den Highlights gehören dabei hochwertige Felgen aus dem Programm vonBarracuda Racing Wheels.

Der Octavia steht genauer gesagt auf Barracuda Dragoon-Rädern in 8,5x19 Zoll ander Vorder- und 9x19 Zoll an der Hinterachse. Als Teil der Ultralight Series sind siedank der Fertigung im modernen Flow Forming-Verfahren konsequentgewichtsreduziert. Mit ihrem Finish in klassischem Hyper Silber ziehen dieasymmetrisch gestylten Felgen die Blicke zuverlässig auf sich – obwohl sie es indieser Hinsicht nicht leicht haben gegen die VM-Line-Design-Folierung der Karosseriein Neongelb mit lilafarbenen sowie schwarzen Akzenten. An den Achsen montiert sindsie mit ebenfalls in Lila gefinishten Barracuda Racing Bolts. Trotz der leichtunterschiedlichen Felgenbreiten an Front und Heck messen die Bereifungen rundum235/35R19.

Weiteres optisches Highlight ist abrundend der komplette Bodykit aus dem HauseRieger Tuning. Die schwarzen Anbauteile werden durch lilafarbene Zierstreifen nochweiter hervorgehoben. Last but not least legte VM-Line auch in motortechnischer Sichtnach – mit einer APR-Leistungssteigerung.

Weitere Informationen unter:
VM-LineHeiko Köhler
Otto-Hahn-Str. 2
D-71254 Ditzingen-Heimerdingen
Tel.: +49 (0) 151 / 234 567 90
E-Mail:h.koehler@vm-line.com
www.vm-line.com

Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „BarracudaRacing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogrammim Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es siewie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de
www.barracuda-europe.de 

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