Veranstaltung: 23. Schlaitdorfer Sommernacht mit Musikfeuerwerk

23. Schlaitdorfer Sommernacht mit Musikfeuerwerk Datum: Samstag, 1. August 2026

Samstag, 1. August 2026 Beginn: ab 19:00 Uhr

ab 19:00 Uhr Ort: Sportgelände Schlaitdorf (Landkreis Esslingen)

Sportgelände Schlaitdorf (Landkreis Esslingen) Eintritt: 15 Euro

15 Euro Programm: Musikfeuerwerk, Bewirtung sowie Open-Air-Disco mit DJ

Schützenverein Schlaitdorf (Musikfeuerwerk)

Freiwillige Feuerwehr Schlaitdorf (Bewirtung)

Am, verwandelt sich das Sportgelände in Schlaitdorf (Landkreis Esslingen) erneut in eine beeindruckende Kulisse für die. Höhepunkt des Abends ist eines der größten Musikfeuerwerke Deutschlands, das Jahr für Jahr tausende Besucher aus nah und fern begeistert.Selbst bei ungünstiger Witterung konnten in der Vergangenheit mehrere tausend Gäste begrüßt werden. Anreisen von mehr als 300 Kilometern sind für dieses außergewöhnliche Event keine Seltenheit.Hinter dem rund 20-minütigen Musikfeuerwerk steckt ein enormer Aufwand: Rund, eine Aufbaufläche von übersowie mehrere tausend Meter verlegte Kabel sind notwendig, um die aufwendig inszenierte Show zu realisieren. Die besondere Hanglage des Veranstaltungsortes sorgt dabei für eine eindrucksvolle Perspektive und macht das Feuerwerk zu einem unvergesslichen Erlebnis.Auch in diesem Jahr wurde die Musik wieder präzise auf die einzelnen Feuerwerkseffekte abgestimmt. Die perfekte Synchronisation aus Licht, Farben und Musik schafft emotionale Momente und sorgt für Gänsehaut bei den Zuschauern.Bereits abbeginnt die Veranstaltung auf dem Sportgelände in Schlaitdorf. Für das leibliche Wohl ist mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken bestens gesorgt. Vor und nach dem Musikfeuerwerk lädt eineBesucher aller Altersgruppen zum Feiern unter freiem Himmel ein.Die Veranstalter freuen sich darauf, erneut zahlreiche Gäste aus der gesamten Region und darüber hinaus begrüßen zu dürfen und versprechen einen Sommerabend voller Emotionen, Unterhaltung und beeindruckender Pyrotechnik.Kontakt für Fragen: JMS Fahrzeugteile GmbH Tel. 07127-96084-11 Jochen Schweikeroder Armin Rieth 0170-2011400 (Pyrotechnik)