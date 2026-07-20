Selbst bei ungünstiger Witterung konnten in der Vergangenheit mehrere tausend Gäste begrüßt werden. Anreisen von mehr als 300 Kilometern sind für dieses außergewöhnliche Event keine Seltenheit.
Hinter dem rund 20-minütigen Musikfeuerwerk steckt ein enormer Aufwand: Rund 350 Stunden Vorbereitungszeit, eine Aufbaufläche von über 3.000 Quadratmetern sowie mehrere tausend Meter verlegte Kabel sind notwendig, um die aufwendig inszenierte Show zu realisieren. Die besondere Hanglage des Veranstaltungsortes sorgt dabei für eine eindrucksvolle Perspektive und macht das Feuerwerk zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Auch in diesem Jahr wurde die Musik wieder präzise auf die einzelnen Feuerwerkseffekte abgestimmt. Die perfekte Synchronisation aus Licht, Farben und Musik schafft emotionale Momente und sorgt für Gänsehaut bei den Zuschauern.
Bereits ab 19:00 Uhr beginnt die Veranstaltung auf dem Sportgelände in Schlaitdorf. Für das leibliche Wohl ist mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken bestens gesorgt. Vor und nach dem Musikfeuerwerk lädt eine Open-Air-Disco mit DJ Besucher aller Altersgruppen zum Feiern unter freiem Himmel ein.
Die Veranstalter freuen sich darauf, erneut zahlreiche Gäste aus der gesamten Region und darüber hinaus begrüßen zu dürfen und versprechen einen Sommerabend voller Emotionen, Unterhaltung und beeindruckender Pyrotechnik.
Veranstaltungsinformationen auf einen Blick:
- Veranstaltung: 23. Schlaitdorfer Sommernacht mit Musikfeuerwerk
- Datum: Samstag, 1. August 2026
- Beginn: ab 19:00 Uhr
- Ort: Sportgelände Schlaitdorf (Landkreis Esslingen)
- Eintritt: 15 Euro
- Programm: Musikfeuerwerk, Bewirtung sowie Open-Air-Disco mit DJ
- Schützenverein Schlaitdorf (Musikfeuerwerk)
- Freiwillige Feuerwehr Schlaitdorf (Bewirtung)
oder Armin Rieth 0170-2011400 (Pyrotechnik)