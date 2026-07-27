23. Schlaitdorfer Sommernacht mit spektakulärem Musikfeuerwerk am 1. August 2026

Am Samstag, 1. August 2026, verwandelt sich das Sportgelände in Schlaitdorf(Landkreis Esslingen) erneut in eine beeindruckende Kulisse für die23. SchlaitdorferSommernacht. Höhepunkt des Abends ist eines der größten Musikfeuerwerke Deutschlands,das Jahr für Jahr tausende Besucher aus nah und fern begeistert.



Selbst bei ungünstiger Witterung konnten in der Vergangenheit mehrere tausend Gästebegrüßt werden. Anreisen von mehr als 300 Kilometern sind für dieses außergewöhnlicheEvent keine Seltenheit.



Hinter dem rund 20-minütigen Musikfeuerwerk steckt ein enormer Aufwand: Rund350Stunden Vorbereitungszeit, eine Aufbaufläche von über3.000 Quadratmeternsowiemehrere tausend Meter verlegte Kabel sind notwendig, um die aufwendig inszenierte Show zurealisieren. Die besondere Hanglage des Veranstaltungsortes sorgt dabei für eineeindrucksvolle Perspektive und macht das Feuerwerk zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Auch in diesem Jahr wurde die Musik wieder präzise auf die einzelnen Feuerwerkseffekteabgestimmt. Die perfekte Synchronisation aus Licht, Farben und Musik schafft emotionaleMomente und sorgt für Gänsehaut bei den Zuschauern.



Bereits ab19:00 Uhrbeginnt die Veranstaltung auf dem Sportgelände in Schlaitdorf. Für dasleibliche Wohl ist mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken bestensgesorgt. Vor und nach demMusikfeuerwerk lädt eineOpen-Air-Disco mit DJBesucher allerAltersgruppen zum Feiern unter freiem Himmel ein.



Die Veranstalter freuen sich darauf, erneut zahlreiche Gäste aus der gesamten Region unddarüber hinaus begrüßen zu dürfen und versprechen einen Sommerabend voller Emotionen,Unterhaltung und beeindruckender Pyrotechnik.



Veranstaltungsinformationen auf einen Blick:



- Veranstaltung: 23. Schlaitdorfer Sommernacht mit Musikfeuerwerk

- Datum: Samstag, 1. August 2026

- Beginn: ab 19:00 Uhr

- Ort: Sportgelände Schlaitdorf (Landkreis Esslingen)

- Eintritt: 15 Euro

- Programm: Musikfeuerwerk, Bewirtung sowie Open-Air-Disco mit DJ



Veranstalter:



- Schützenverein Schlaitdorf (Musikfeuerwerk)

- Freiwillige Feuerwehr Schlaitdorf (Bewirtung)



Kontakt für Fragen: JMS Fahrzeugteile GmbH Tel. 07127-96084-11 Jochen Schweikeroder Armin Rieth 0170-2011400 (Pyrotechnik)





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