Drei Tage Auszeit am Zwischenahner Meer: Der perfekte Wellness-Kurzurlaub in Niedersachsen

Manchmal reichen schon drei Tage, um dem Alltag zu entfliehen und neue Kraft zu schöpfen. Wer einen Wellness-Kurzurlaub in Niedersachsen plant, findet im Romantik Hotel Jagdhaus Eiden am See die perfekte Kombination aus Erholung, Genuss und regionalen Erlebnissen. Direkt am Ufer des Zwischenahner Meeres gelegen, vereint das familiengeführte Hotel entspannte Wellnessmomente mit der besonderen Atmosphäre des Ammerlandes.



Tag 1: Ankommen und den Alltag hinter sich lassen



Bereits bei der Ankunft wird klar: Hier steht Entschleunigung im Mittelpunkt. Nach dem Check-in beginnt der Aufenthalt mit einem Spaziergang durch den weitläufigen Hotelpark oder entlang des Zwischenahner Meeres. Die Ruhe des Wassers und die Natur schaffen sofort Abstand zum Alltag.



Im 1.500 Quadratmeter großen EidenSpa erwarten die Gäste verschiedene Saunen, ein Solebecken, Innen- und Außenpool, ein Whirlpool sowie großzügige Ruhebereiche. Wer sich zusätzlich verwöhnen lassen möchte, bucht eine Massage oder eine individuelle Beauty-Anwendung und startet entspannt in die Auszeit.



Am Abend genießen Gäste regionale Küche mit saisonalen Zutaten. Viele Produkte stammen aus der Region oder sogar aus dem hoteleigenen Gemüsegarten und Gewächshaus. Passend dazu empfiehlt sich ein Glas Wein aus dem eigenen Weinberg des Jagdhaus Eiden – eine Besonderheit, die es so nur selten gibt.



Tag 2: Wellness trifft regionale Entdeckungen



Nach einem ausgiebigen Frühstück beginnt der zweite Urlaubstag ganz nach persönlichem Geschmack. Wer aktiv sein möchte, erkundet Bad Zwischenahn mit dem Fahrrad oder E-Bike. Rund um das Zwischenahner Meer führen abwechslungsreiche Wege durch die typisch ammerländische Landschaft mit historischen Bauernhäusern, Rhododendren und kleinen Cafés.



Auch eine Schifffahrt über das Zwischenahner Meer oder ein Besuch im Kurort Bad Zwischenahn bieten sich an. Regionale Geschäfte, Boutiquen und kleine Manufakturen laden zum Bummeln ein.



Zurück im Hotel wartet erneut pure Entspannung im Spa. Besonders beliebt sind die Liegewiesen mit Blick ins Grüne, die beheizten Außenpools sowie die verschiedenen Saunen. Wer möchte, lässt den Tag bei einem Sundowner auf der Terrasse oder am Wasser ausklingen.



Tag 3: Kraft tanken vor der Heimreise



Der letzte Urlaubstag beginnt entspannt mit einem ausgedehnten Frühstück. Anschließend bleibt noch genügend Zeit für einige ruhige Stunden am Pool, einen Saunagang oder einen Spaziergang über den hoteleigenen Steg.



Viele Gäste nutzen die Gelegenheit, noch einmal die besondere Atmosphäre des Zwischenahner Meeres auf sich wirken zu lassen, bevor sie erholt und voller neuer Energie die Heimreise antreten.



Warum das Jagdhaus Eiden ideal für einen Wellness-Kurzurlaub ist?



Ein Kurzurlaub lebt davon, möglichst viel Erholung in kurzer Zeit zu bieten. Genau dafür ist das Jagdhaus Eiden gemacht. Die direkte Lage am Wasser, die weitläufige Parkanlage, das hochwertige Spa-Angebot sowie die Nähe zu regionalen Ausflugszielen ermöglichen eine perfekte Mischung aus Entspannung und Erlebnis – ganz ohne lange Anfahrtswege zwischen Hotel und Aktivitäten.



Ob als romantische Auszeit zu zweit, Freundinnen-Wellness oder kleine Pause vom Berufsalltag – drei Tage reichen aus, um Körper und Geist neue Energie zu schenken.



Wellness in Niedersachsen neu erleben



Das Ammerland zählt zu den schönsten Erholungsregionen Norddeutschlands. Das Zusammenspiel aus Natur, Wasser, regionaler Gastfreundschaft und hochwertiger Hotellerie macht Bad Zwischenahn zu einem idealen Ziel für alle, die bewusst entschleunigen möchten.



Im Jagdhaus Eiden wird dieser Gedanke jeden Tag gelebt: mit persönlichem Service, viel Liebe zum Detail und einem Ort, an dem Erholung ganz selbstverständlich wird. Wer einen Wellness-Kurzurlaub in Niedersachsen sucht, findet hier den perfekten Ausgangspunkt für unvergessliche Tage am Zwischenahner Meer.

(lifePR) (