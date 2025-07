Neuer Studiengang „Kirchliches Immobilienmanagement“ – IREBS qualifiziert Mitarbeitende kirchlicher Träger für strategisches Immobilienmanagement

IREBS Immobilienakademie GmbH

Die IREBS Immobilienakademie ist die Weiterbildungsakademie der IREBS International Real Estate Business School und Teil der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg. Die International Real Estate Business School umfasst das IREBS Institut für Immobilienwirtschaft sowie die IREBS Immobilien¬akademie. Die IREBS Immobilienakademie bietet berufsbegleitende Weiterbildung für Führungs-, Führungsnachwuchs- und Fachkräfte an. Angesprochen werden neben Unternehmen der Immobilien-, Bau- und Finanzwirtschaft auch Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie die öffentliche Hand.



Neben den Studiengängen Executive MBA in Real Estate (International) und Executive MBA in Real Estate (Finance) der IREBS Immobilienakademie ist das Kontaktstudium Immobilienökonomie durch die RICS akkreditiert. Dabei ist das Kontaktstudium Immobilienökonomie der erste von der RICS akkreditierte Studiengang in Kontinental¬europa und blickt auf über 4500 zum Immobilienökonomen qualifizierte Studierende in über 135 Studienjahrgängen zurück.



Weitere Informationen zur IREBS Immobilienakademie finden Sie unter: www.irebs.academy

