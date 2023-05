Irebs Forum of Excellence – „Full Brake and New Start: Real Estate Markets and Urban Renewal“

Zum zweiten Mal bietet die Irebs mit dem Forum of Excellence Immobilienexpertinnen und -experten aus der ganzen Welt eine Plattform für Vorträge und Diskussionen zu vielfältigen Themen der Immobilien-, Bau- und Finanzwirtschaft.

Am 14. Juni 2023 ab 13:45 Uhr (CEST) streamt die Irebs Immobilienakademie zum zweiten Mal live aus dem Kloster Eberbach das Forum of Excellence, nun zum Thema „Full Brake and New Start: Real Estate Markets and Urban Renewal“. Das Irebs Forum bietet wieder spannende Vorträge und Diskussionen zu einem breiten Themenspektrum rund um Immobilien-, Bau- und Finanzwirtschaft.Prof. Dr. Tobias Just und Michael Zingel führen durch das Programm mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten, die über aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Immobilienbranche sprechen werden. Der Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Prof. Dr. Stefan Kooths, wird der Frage nachgehen, ob die Globalisierung zu Ende geht oder nicht. Dr. Alexander Scholz, Head of Product Management bei der Patrizia SE und ehemaliger IREBS-Doktorand, wird in seinem international ausgerichteten Vortrag mögliche Risiken und Chancen für Immobilienmarktakteure illustrieren.Vibhu Jain, Consultant der Weltbank in Japan, wird erklären, welche Stadtmodelle nachhaltig sind (und welche nicht). Da Corona die Schwachstellen der Industriestädte aufgezeigt hat, stellt sich die Frage, ob alles umgebaut werden muss. Dr. Carolin Schmidt, Wissenschaftlerin an der Universität Cambridge, wird Teile ihrer Forschungsarbeit zusammenfassen, wie Migranten Wohneigentum bilden oder nutzen; eine wohnungs- sowie sozialpolitisch wichtige Arbeit, gerade in Zeiten umfangreicher Zuwanderung.Markus Schedensack, Geschäftsführer von Yukon Projects, knüpft an den Vortrag von Vibhu Jain an, indem er urbane Erneuerung anhand realer Projekte greifbar macht. Abschließend wird Prof. Paloma Taltavull de La Paz von der Universität Alicante die Ergebnisse ihrer Studie vorstellen, in der sie für die UN die Auswirkungen von Airbnb auf die europäischen Wohnungsmärkte analysiert hat.Das Irebs Forum of Excellence bietet wieder eine gute Mischung von Professionals aus Praxis und Wissenschaft, die die drängenden Probleme und unbeantworteten Fragen der Immobilienbranche beleuchten.Für die Veranstaltung, die am 14. Juni 2023 ab 13:45 Uhr (CEST) kostenfrei live gestreamt wird, können sich Interessierte jederzeit anmelden unter: https://bit.ly/3H4j5fY Weitere Einzelheiten zum Irebs Forum of Excellence entnehmen Sie dem Programm , für Fragen steht Ihnen die Irebs Immobilienakademie via Mail an marketing@irebs.de zur Verfügung.