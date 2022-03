Essay-Wettbewerb 2022: Irebs "9. Ideenpreis Immobilien für eine alternde Gesellschaft"

„Nachhaltig in Immobilien altern: geht das?“

Medienpartner: Immobilien Zeitung

Sponsor: Frank Löwentraut, Geschäftsführer Aaetas Consult GmbH

Einreichungsfrist bis 09.05.2022

Die Irebs Immobilienakademie schreibt zum neunten Mal den Essay-Wettbewerb „Ideenpreis Immobilien für eine alternde Gesellschaft“ aus. Die Ergebnisse sollen in der Immobilienwirtschaft Impulse für Strategien im Umgang mit den Herausforderungen der gesellschaftlichen Alterung setzen. Der Wettbewerb wurde 2014 in Kooperation mit der Immobilien Zeitung sowie mit Frank Löwentraut, Dozent der Irebs Immobilienakademie und Geschäftsführer von Aaetas Consult, ins Leben gerufen.In diesem Jahr „feiert“ der wohl berühmteste Bericht an den Club of Rome zur Lage der Menschheit und den Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows seinen 50. Geburtstag. Mit diesem Bericht wurde vielen Menschen vielleicht zum ersten Mal die enge Beziehung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Ressourcenbegrenzung auf einem endlichen Planeten deutlich. Doch dies ist nicht der einzige Geburtstag, den wir 2022 feiern könnten: Vor 35 Jahren wurde der Brundtland-Bericht publiziert, in dem die heute geläufigste Definition für Nachhaltigkeit eingeführt wurde. Und vor 30 Jahren wurde mit dem „Erdgipfel“ ein Meilenstein in der internationalen Umweltdiplomatie eingeschlagen.Diese Jubiläen können nicht Anlass zum Feiern sein, denn obwohl seitdem viel bewegt wurde, sind die Szenarien, die z.B. der Weltklimarat (IPCC) für die künftig erwartbare Erderwärmung präsentiert, weiterhin überaus pessimistisch stimmend. Um unsere Klimaziele erreichen zu können, muss mehr getan werden, und dieser Anforderung kann sich die Immobilienwirtschaft nicht entziehen, denn der Energieverbrauch in Gebäuden und durch die Gebäudeerstellung ist einfach zu gewaltig. Es sind weitere Anstrengungen nötig, und diese könnten teuer werden.Doch stehen diese notwendigen Zusatzausgaben dann nicht in einem Konflikt zu anderen wichtigen Zielen: erschwinglichem Wohnen im Alter, der Notwendigkeit, Gebäude barrierearm zu machen, der Notwendigkeit, mehr pflegegeeignete Gebäude zu ermöglichen, der Notwendigkeit, unsere gesamten Städte alterskompatibler zu bauen.In diesem Essay-Wettbewerb geht es also um eine Auslotung dieser Konfliktlinie: Wie ist es möglich, die Klimaziele energisch zu verfolgen, ohne die sozialen Anforderungen einer alternden Gesellschaft aus den Augen zu verlieren. Wo verlaufen diese Konfliktlinien und wie könnten Lösungen aussehen? Muss priorisiert werden und wenn ja, wie könnte das aussehen? Auf welcher dieser Fragen – und weitere sind möglich – Sie Ihren Schwerpunkt legen, überlassen wir Ihnen. Denken Sie gerne groß, mutig und schreiben Sie wie ein/-e Pulitzerpreisträger/-in. Dann werden Sie gewinnen.Natürliche Personen können Ideen in Form eines Essays bis zum 09.05.2022 einreichen. Die Arbeiten sollen 5.000 bis 10.000 Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen. Die besten Essays werden mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro prämiert und auf der Website der Irebs ImmobilienakademieI veröffentlicht. Die Bewertung der eingereichten Essays übernimmt eine Jury, bestehend aus Prof. Dr. Tobias Just, Frank Löwentraut und apl. Prof. Dr. Stefanie Birkner, Universität Oldenburg.„Nachhaltigkeit hat viele Facetten, neben der ökologischen dürfen wir die soziale nicht aus den Augen verlieren. Dazu zählt auch, wie die Älteren in unserer Gesellschaft leben können.“ erläutert Frank Löwentraut, Impulsgeber für die Förderung durch einen Ideenpreis. Und Tobias Just fügt an: „Das Thema Nachhaltigkeit begleite ich persönlich seit meiner Diplomarbeit, das Thema Demografie intensiv seit dem Jahr 2003. Meistens werden diese Themen isoliert betrachtet, doch weil beide Trends langanhaltend sind, birgt solche isolierte Betrachtung vielleicht Risiken.“ In der kombinierten Adressierung beider Themen sieht Stephanie Birkner zudem auch Innovationspotenzial für die Immobilienbranche: “Die bewusste Beschäftigung mit sozial-ökologischen Gesellschaftsherausforderungen ruft Fragen auf den Plan, wie wir zukünftig leben und arbeiten wollen respektive können. Die Aufgabe der Immobilienbranche ist es heute und wird es zukünftig weiterhin sein die hierfür notwendigen (hybriden) Räumen zu entwickeln und realisieren.”Der Essay-Wettbewerb „Ideenpreis Immobilien für eine alternde Gesellschaft“ richtet sich an alle natürlichen Personen. Artikel mit werblicher Zielsetzung, die beispielsweise Produkte vorstellen, werden nicht zum Wettbewerb zugelassen. Und ganz wichtig: Wir möchten gute Essays prämieren, keine wissenschaftlichen Beiträge. Es zählen Argumente und gute Sprachbilder. Bewerbungen für den „Ideenpreis Immobilien für eine alternde Gesellschaft" können unter der E-Mail-Adresse ideenpreis@irebs.de eingereicht werden.Die Preisverleihung findet am 04.06.2022 im Kloster Eberbach in Eltville statt.