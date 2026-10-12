Lebenswunsch erfüllt

Ist ein 12-stündiger Stadionausflug mit einem beatmeten und tracheotomierten Patienten realistisch? Für viele klingt das nach einem unkalkulierbaren Risiko. Für unser Team der IPT – Intensivpflegeteam GmbH ist es der Beweis dafür, was moderne außerklinische Intensivpflege und professionelles Pflegemanagement leisten können.



„Es war genial“, Pflegefachkraft Ute Gärtner findet klare Worte nach einem ganz besonderen Ausflug. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Judith begleitete sie den IPT-Bewohner Erwin ins Stadion Unterhaching zum Spiel der FC Bayern München Frauen gegen Paris FC. Ein Ausflug, der zeigt: Mit der richtigen Vorbereitung und viel Herzblut lässt sich auch in der außerklinischen Intensivpflege fast jeder Traum erfüllen.



Erwins erster Stadionbesuch



Obwohl sein Herz schon immer für den FC Bayern schlägt und sogar ein Puzzle der Allianz Arena sein Zimmer in der Würzburger IPT-Wohngemeinschaft ziert, war er noch nie zuvor live in einem Fußballstadion. Als Ute von seinem Traum erfuhr, stand fest: Das machen wir möglich!



Da Erwin tracheotomiert ist und beatmet wird, erforderte die Reise eine gewissenhafte Vorbereitung. Daher waren Ute und Judith als begleitende Pflegefachkräfte auch gut ausgestattet mit zwei Beatmungsgeräten, Absauger, Nahrung und Notfallkoffer und was sie für die rund 12 Stunden an Pflegematerial brauchten.



Über die IPT-Geschäftsführung und Lily Saam von der Verwaltung wurde bereits viele Wochen im Voraus mit dem FC Bayern Kontakt aufgenommen und alles besprochen und geplant.



Hilfsbereitschaft auf allen Ebenen



Ausgestattet mit Schal und Shirts des Fußballclubs erreichten sie das Stadion in Unterhaching. Ein kleines Missverständnis führte die Gruppe zuerst zu den falschen Eingängen. Wie gut, dass Freund und Helfer sofort zur Stelle waren: Zur Absicherung war die Polizei vor Ort und die Beamten reagierten spontan und fuhren die drei kurzerhand zum richtigen Eingang.



„Alle waren sehr offen und freundlich“, berichtet Ute: „Die Ordner wussten Bescheid und ließen uns sofort durch zu den reservierten Plätzen.“ Großartige Plätze in der zweiten Reihe, jedoch aufgrund von Sicherheitsrichtlinien durfte Erwins Rollator nicht auf der Treppe stehen. Auch das kein Problem: Die Ordner überlegten sich sofort eine Alternative und geleitete die Gruppe zum Balkon der Technik – perfekte Sicht, viel Platz und die Ordner immer greifbar. Zwei Tore durfte Erwin von hier aus bejubeln und die Stadionatmosphäre genießen.



Unvergessliche Begegnungen mit den Spielerinnen



Dann wurde es noch einmal richtig aufregend, denn alle wollten unbedingt noch Fotos und Autogramme der Spielerinnen. Als die Spielerinnen an ihnen vorbeiliefen, fasste Judith allen Mut zusammen und sprach sie an. Die Spielerinnen reagierten sofort und riefen ihre Teamkolleginnen zusammen für ein Gruppenfoto. „Alle waren herzlich, bodenständig und haben uns eine riesige Freude gemacht“, schwärmte das IPT-Team.



Beim anschließenden Abstecher zum Mannschaftsparkplatz konnte Erwin noch weitere Selfies und begehrte Autogramme auf seinem FC-Bayern-Shirt ergattern. Alle drei waren restlos begeistert.



Danke an alle Beteiligten!



Ein riesiges Dankeschön an Lily für die hervorragende Organisation, an den Medizintechnik-Partner WKM für die Bereitstellung einer Ersatz-Beatmungsmaschine und an den Stab des FC Bayern München, der alles wunderbar organisiert hat und unsere IPT-Gruppe mit großer Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft empfangen und begleitet hat.

(lifePR) (