Junge Filmuni zu Gast in der Uckermark: Vortrag zum Thema „Filmproduktion“ am Scherpf-Gymnasium Prenzlau

Was macht eigentlich ein Filmproduzent oder eine Filmproduzentin? Welche Fähigkeiten braucht man dafür? Und kann man sowas studieren?Diese und weitere Fragen beantwortet die erfahrene Filmproduzentin Cosima Lange bei ihrem Vortrag „Filmproduktion“ der Kinderfilmuni Babelsberg. Vor 70 Schüler*innen der Jahrgangsstufe 11 des Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums erläutert sie, wie Filme entstehen und welche wichtige Rolle Produzent*innen in diesem Prozess haben.Dabei kann sie aus dem Nähkästchen plaudern. Denn Cosima Lange ist Filmproduzentin und akademische Mitarbeiterin im Studiengang Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. Während ihres Studiums an der Filmakademie Baden-Württemberg legte sie ihren Schwerpunkt auf „Creative Producing“ – das Produzieren in enger Zusammenarbeit mit Regisseur*in und Drehbuchautor*in. Seitdem war sie in zahlreichen Filmprojekten als Produzentin, Autorin und Regisseurin tätig und hat ihre eigene Produktionsfirma gegründet: die „fliegende fische filmproduktion“ (heute: „fliegende fische creative pool“). Ein besonderer Schwerpunkt von Cosima Lange liegt im Bereich Dokumentarfilm.Die Veranstaltung findet amin der Aula des Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums, Doktor-Bähr-Straße 1, 17291 Prenzlau statt.Der Vortrag ist Teil der Vortragsreihe „Junge Filmuni on Tour“, die von Juni bis September zu verschiedenen Standorten in Brandenburg kommtDie Durchführung der Vorlesungsreihen „Kinderfilmuni on Tour“ (für Filmfans ab 8 Jahren) und „Junge Filmuni“ (für Filminteressierte ab 14 Jahren) erfolgt in Zusammenarbeit mit den Präsenzstellen der Hochschulen des Landes Brandenburg und wird durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg gefördert. Weitere Informationen zu den Tätigkeiten der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark finden Interessierte unter dem folgenden Link: https://www.praesenzstelle-schwedt.de/