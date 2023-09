Einladung zum 13. Kreiserntedankfest der Uckermark am 30. September im Schwedter Ortsteil Passow

Gemeinsam mit dem Veranstalter, dem Passower Dorfverein e.V. und den Unterstützern, dem Landkreis Uckermark, der Stadt Schwedt/Oder mit dem Ortsbeirat Passow, der ICU Investor Center Uckermark GmbH, dem Bauernverband Uckermark e.V., der AHV Agrar Handels- & Verwaltungsgesellschaft mbH sowie mit Unterstützung vieler Firmen, allen Vereinen und Institutionen in Passow und weiteren Teilnehmern aus der Uckermark wird das Kreiserntedankfest am 30. September 2023 in Passow stattfinden.Der Tag beginnt traditionell um 11 Uhr mit einem Erntegottesdienst. Ab 13 Uhr können mehr als 60 Schaubilder beim Festumzug bestaunt werden und ab 14 Uhr werden nebst den Musik-und Tanzshows auf der Festhallen-Bühne auch die neue Ernteprinzessin gekürt sowie Preise verliehen. Es gibt eine Tierschau und zum Kinderprogramm zählen Pony-Reiten, Stroh- und Hüpfburg, Bastelstraße, Eierknacker und Riesenrutsche. Ab 20 Uhr wird das Tanzbein beim Ernte-Tanz geschwungen und um 22 Uhr startet eine Lasershow. Sowohl in den Hallen als auch drum herum bieten Marktstände Regionales sowie eine Vielfalt an Essen und Trinken an.Ernteprinzessin 2023-2025Eine Uckermärkerin hat sich für die neue Amtszeit als Ernteprinzessin beworben. Sie ist im Umfeld der Landwirtschaft aufgewachsen, konnte praktische Erfahrungen in einem Landwirtschaftsbetrieb sammeln und fühlt sich der Uckermark stark verbunden. Um 16 Uhr wird die neue Ernteprinzessin mit einer Krone, Urkunde und Preisgeld gekürt. Bei diesem Anlass wird die offizielle Schärpe überreicht, die sie bei Auftritten in der Region und auch bei Messen, wie der Grünen Woche, tragen wird.Prämierung der schönsten Erntekrone, Erntewagen und ErntedekorationDie Preise für die schönsten Erntekronen werden vom Landkreis Uckermark verliehen, die für die schönsten Erntewägen von der Stadt Schwedt/Oder und für die schönsten Erntedekorationen vom Ortsbeirat Passow.Programmübersicht des 13. KreiserntedankfestesTermin: 30.09.2023 | ab 11:00 Uhr bis 2:00 Uhr in der Nacht, Festumzug ab 13:00 UhrOrt: Hallen und Festgelände der AHV GmbH im Gewerbehof (Schwedter Chaussee/Gewerbehof); Gottesdienst in der Dorfkirche PassowEintritt Festhalle: 12:00 Uhr – 20:00 Uhr kostenlos; ab 20:00 Uhr 5,00 € zum Ernte-Tanz11:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst in der Dorfkirche Passow12:00 Uhr Einlass in die Festhallen und auf das Festgelände13:00 Uhr Festumzug (Start: Schule | Ende: Gewerbehof AHV)14:00 Uhr Beginn des Bühnenprogramms19:30 Uhr Ende des Bühnenprogramms20:00 Uhr Ernte-Tanz (Eintritt: 5,00 €) (Schlager-Party bis 22:00 Uhr, danach Disko)22:00 Uhr Lasershow02:00 Uhr Ende des ErntefestesDetails zum Programm unter: www.passower-dorfverein.de Allgemeine Informationen zur Organisation des Festes erhalten Sie beim Vorsitzenden des Passower Dorfvereins, Bernd Wieczorek, berndwieczorek4@gmail.com, Tel. 0174 15 12 630.