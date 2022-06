Aufschwung und neue Impulse für die Regionalmarke UCKERMARK

Am Montag trafen sich im Angermünder Haus Uckermark die Markenpartnerinnen und -partner der Regionalmarke UCKERMARK zu einer Markenpartnersitzung. „Seit zwei Jahren war pandemiebedingt keine größere Präsenzveranstaltung möglich und so nutzen wir die Gelegenheit um uns auszutauschen und Ideen zur verstärkten Präsenz des Netzwerkes zu entwickeln. Dies betrifft sowohl online Formate wie das kalendariUM , die Webseite www.regionalmarke-uckermark.de und Social Media als auch Veranstaltungen, wie unser Auftritt bei der im September stattfindenden Messe INKONTAKT. Wir freuen uns die Angebote einzelner Markenpartner aber auch das starke Netzwerk – von rund 220 Partner insgesamt – den Bürgern, Besuchern und Geschäftspartnern näher zu bringen“, berichtet Anja Voparil vom ICU Investor Center Uckermark GmbH, bei dem das Management der Regionalmarke angesiedelt ist.Bei dem Treffen stellten sich vier neue Markenpartner vor und konnten zugleich von dem Zuspruch und Feedback der Teilnehmer profitieren.Nadine Binias, Stadt Land Oder , trägt mit einem vielseitigen Angebot zur regionalen Entwicklung bei. Zum einem durch ihr Engagement im Angermünder Haus mit Zukunft, zum anderen durch maßgeschneiderte Markenberatung und -entwicklung für ihre Kunden. Zudem ist ein Regionalmagazin in Planung um Menschen und Geschichten aus der Region zu präsentieren.Hendrik Radmer, einer der zwei Geschäftsführer der UM Digital Marketing GmbH , präsentierte seine Fullservice-Agentur, die mit ihrer Spezialisierung im Bereich E-Commerce einzigartig in der Region ist. Zu den Leistungen zählen z. B. der Aufbau eines eigenen Onlineshops mit der Grundlage eines automatisierten Warenwirtschaftssystems, sowie die Anbindung aller Vertriebskanäle.Luca Piwodda, stellte den Verein. vor, der mit Veranstaltungen wie Konzerte und Workshops, Räume zum Austausch und zur Annäherung zwischen den Generationen schafft. Die Kultursaison 2022 wird mit einem bunten Programm aus Konzerten, Podiumsdiskussionen, Theater und Film, Buchlesungen und vieles mehr fortgeführt.Susanne Oesterreicher, hat mit Kilombo Kleinow ein soziokulturelles Zentrum mit Schwerpunkt integrativer Kinder- und Jugendförderung auf Gut Kleinow geschaffen. In malerischer Umgebung werden Ferien-Camps mit erlebnisreichem Programm angeboten. Im Fokus steht die Begegnung zwischen Mensch, Tier und Natur in Verbindung mit Bewegung, Kunst und Kultur.Zu der jährlich angesetzten Markenpartnersitzung werden regelmäßige Treffen bei Markenpartner geplant. Als erster Gastgeber des neuen Formats lädt die Weinhandlung Soyeaux das Netzwerk im September ein. Gleich mehrere Partner haben Interesse bekundet, die Veranstaltungsreihe noch in diesem Jahr fortzusetzten.Einzelhändler, Vereine, Manufakturen, Gastgeber, Dienstleister – die Regionalmarke UCKERMARK vereint Leistungsträger aus den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Kultur, Freizeit & Sport, Landwirtschaft, Natur sowie Kommunen und macht sie sichtbarer. Durch die Vielfalt des Angebots und die gemeinsame Präsentation ist die Marke Uckermark im Vergleich zu anderen Regionen unverwechselbar. Jeder Partner trägt dazu bei, die Region und das Netzwerk zu stärken und profitiert dabei gleichzeitig von Dienstleistungen.