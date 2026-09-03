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inventia nimmt Flusskreuzfahrten auf dem Río Magdalena in Kolumbien ins Programm

Der Essener Boutique-Reiseveranstalter bietet zwei achttägige Routen zwischen Cartagena und Barranquilla auf eigens für den Strom gebauten Schiffen.

(lifePR) (Essen, )
inventia Journeys | Beyond Ordinary erweitert sein Südamerika-Angebot um zwei achttägige Flusskreuzfahrten auf Kolumbiens Río Magdalena. Die eine Route führt von Cartagena flussabwärts nach Barranquilla, die andere von Barranquilla flussaufwärts nach Cartagena.

Gefahren wird, je nach Termin, auf der AmaMagdalena oder AmaMelodia – zwei Boutique-Schiffe, die seit 2025 eigens für diesen Strom auf dem Río Magdalena verkehren.

Beide Routen verbinden den Weg über den Río Magdalena mit Stationen an Land. Die Fahrt von Cartagena beginnt mit einem Abend im Künstlerviertel Getsemaní und führt über Palenque, den ersten „freien Ort" Amerikas, weiter in die UNESCO-Stadt Mompox.

Die Gegenrichtung startet in Barranquilla, wo der Strom in die Karibik mündet, und endet mit zwei vollen Tagen in Cartagena mit ihrer ummauerten Altstadt, dem Castillo San Felipe und dem Künstlerviertel Getsemaní.

Zu den Stationen zählen die Silberfiligran-Werkstätten von Mompox, in denen aus feinen Silberfäden Schmuck entsteht, eine Open-Air-Jazz-Darbietung in den Gassen der Stadt sowie eine Bootsfahrt durch die Feuchtgebiete von Boca de Tacaloa, wo Affen, Leguane, Reiher und weitere Vögel den Uferwald bevölkern.

Ein Cumbia-Abend bringt Familien aus der Region mit Musik und Tanz an Bord; in Santa Bárbara de Pinto knüpfen Fischer ihre Netze von Hand und Tabakblätter rollen durch geübte Finger. Eine private Carnaval-Feier setzt den Schlusspunkt in Barranquilla beziehungsweise den Auftakt am ersten Bordabend – eine Tradition, die die UNESCO als immaterielles Kulturerbe führt.

Die AmaMagdalena und die AmaMelodia verfügen über 30 Kabinen, nehmen maximal 60 beziehungsweise 64 Passagiere auf und werden von 30 Crewmitgliedern betreut. Jede Kabine hat einen Twin Balcony aus französischem Balkon und begehbarem Außenbalkon.

Alle Mahlzeiten an Bord sind eingeschlossen, dazu Bier und Wein zum Mittag- und Abendessen sowie die tägliche Sip-and-Sail-Cocktailstunde.

In jedem Hafen stehen geführte Landausflüge zur Wahl, die Bordsprache ist Englisch.

„Auf dem Río Magdalena ist Flusskreuzfahrt noch jung – erst seit 2025 fahren hier die beiden eigens für diesen Strom gebauten Boutique-Schiffe", sagt Stephanie Gräf, Inhaberin von inventia.

Beide Routen reihen sich in das Programm ein, für das inventia Journeys 2025 und 2026 mit dem EU Travel Award als Best Small Ship Cruise & Expedition Specialist ausgezeichnet wurde.

Die Flusskreuzfahrt ab Cartagena ist ganzjährig buchbar.

Für Neubuchungen bis zum 30.09.2026 gewährt der Reiseveranstalter einen Einführungsrabatt von bis zu 850 € zuzüglich 125 USD Bordguthaben pro Person.

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inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß

inventia Journeys | Beyond Ordinary ist ein deutscher Boutique-Reiseveranstalter aus Essen für Expeditions- und Erlebnisreisen in Arktis, Antarktis und abgelegene Regionen der Welt — ausgezeichnet mit dem EU Travel Award als „Best Small Ship Cruise & Expedition Specialist 2025 und 2026“ und als „Best Adventure Travel Agency in Germany 2024“.

Weitere Informationen: www.inventia.de
E-Mail: welcome@inventia.de

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