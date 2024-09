inventia bietet letzte freie Kabinen für außergewöhnliche Antarktis-Expedition mit 1.500€ Preisvorteil

Twinkabine mit Bullauge : € 27.050 pro Person (statt € 28.550)

: € 27.050 pro Person (statt € 28.550) Vierbettkabine für Alleinreisende (Damen/Herren getrennt): € 21.450 pro Person (statt € 22.950)

Reisezeitraum : 11. Februar – 10. März 2025 (28 Tage)

: 11. Februar – 10. März 2025 (28 Tage) Ab/Bis : Ushuaia / Argentinien

: Ushuaia / Argentinien Schiff: MS Ortelius (max. 108 Passagiere, höchste Eisklasse, 2 boardeigene Helikopter)

Pressemitteilung



Inventia präsentiert: Eine einzigartige Expedition in die Antarktis – Exklusivroute für Entdecker und Abenteurer



Hamburg, 28. August 2024 – Inventia , der führende Anbieter für maßgeschneiderte Luxusreisen, setzt erneut Maßstäbe in der Expeditionskreuzfahrt. Mit Stolz kündigen wir unsere neueste und exklusivste Route an – eine einzigartige Antarktis-Expedition, die in dieser Form von keiner anderen Reederei angeboten wird. Diese außergewöhnliche Reise wurde sorgfältig kuratiert, um den anspruchsvollsten Reisenden eine unvergleichliche Erfahrung zu bieten.



Inventia ist dafür bekannt, aus gewöhnlichen Reisen immer das Außergewöhnliche herauszupicken. Unsere neue Antarktis-Route ist das perfekte Beispiel für diesen Anspruch. Diese 27-tägige Expedition führt zu den entlegensten und faszinierendsten Orten des weißen Kontinents, die nur wenige Menschen jemals betreten haben. Von historischen Stätten, die eng mit den Abenteuern von Ernest Shackleton verbunden sind, bis hin zu den abgelegenen und mysteriösen Gebieten der Südlichen Sandwichinseln und Neuschwabenlands – diese Reise verspricht ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.



Höhepunkte dieser einzigartigen Route:

Panoramaflüge mit bordeigenen Helikoptern: Schneeweiße Eiswüste, Anlandungen auf Packeisschollen und Besuch der Kaiserpinguinkolonie auf Snow Hill Island. Erkundung von Südgeorgien: Die größten Pinguinkolonien der Welt, darunter Königspinguine, und die legendären Schauplätze von Shackletons berühmter Endurance-Expedition. Shag Rocks: Ein einzigartiges Naturphänomen, bei dem tausende Südgeorgien-Kormorane und eine reiche Unterwasserwelt zu bestaunen sind. Südliche Sandwichinseln: Zodiac-Ausfahrten um die aktive Vulkaninsel mit möglichen Sichtungen seltener Wale und Seevögel. Weddellmeer und die Endurance: Eine Reise in die Geschichte, bei der gigantische Tafelisberge und die Geschichte von Shackletons Endurance im Mittelpunkt stehen. Neuschwabenland: Dunkle deutsche Geschichte bei der Dritten deutschen Antarktis-Expedition 1938 - 1941 Filchner-Ronne-Schelfeis: Entdeckt während der Zweiten Deutschen Antarktis-Expedition 1911-1912 Kaiserpinguine auf Snow Hill Island: Helikopter-Anlandung und Besuch der Kaiserpinguinkolonie mit über 8.000 Exemplaren. Larsen-Schelfeis: In der Nähe zur Entdeckungsstelle von Shackletons verschollener Endurance und die beeindruckenden Eisformationen. Antarktische Halbinsel: Abschluss der Reise mit den ikonischen Landschaften und der faszinierenden Tierwelt der Antarktischen Halbinsel, darunter die Klippen von Brown Bluff und die historische Stätte von Elephant Island.

– , der führende Anbieter für maßgeschneiderte Luxusreisen, setzt erneut Maßstäbe in der Expeditionskreuzfahrt. Mit Stolz kündigen wir unsere neueste und exklusivste Route an – eine einzigartige Antarktis-Expedition, die in dieser Form von keiner anderen Reederei angeboten wird. Diese außergewöhnliche Reise wurde sorgfältig kuratiert, um den anspruchsvollsten Reisenden eine unvergleichliche Erfahrung zu bieten. ist dafür bekannt, aus gewöhnlichen Reisen immer das Außergewöhnliche herauszupicken. Unsere neue Antarktis-Route ist das perfekte Beispiel für diesen Anspruch. Diese 27-tägige Expedition führt zu den entlegensten und faszinierendsten Orten des weißen Kontinents, die nur wenige Menschen jemals betreten haben. Von historischen Stätten, die eng mit den Abenteuern von Ernest Shackleton verbunden sind, bis hin zu den abgelegenen und mysteriösen Gebieten der Südlichen Sandwichinseln und Neuschwabenlands – diese Reise verspricht ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß ist ein preisgekrönter Boutique-Reiseveranstalter und bekannt für die Organisation authentischer Once-In-A-Lifetime-Erlebnisse.Aktuell bieten die Reisespezialisten eine seltene Gelegenheit für Reisende: Aufgrund unerwarteter Stornierungen durch andere Agenturen sind auf der bereits seit langem ausgebuchten Expedition rund um das Weddellmeer im Februar/März 2025 wieder zwei Kabinen verfügbar.Diese exklusive Chance möchte inventia nun über den Newsletter-Verteiler hinaus einem größeren Publikum zur Verfügung stellen: Interessierte können sich jetzt eine der letzten Kabinen sichern und dabei von einem exklusiven Rabatt in Höhe von € 1.500 pro Person profitieren. Auch Alleinreisende haben die Chance, ohne Einzelkabinenzuschlag teilzunehmen, sofern sie bereit sind, ihre Kabine mit Mitreisenden des gleichen Geschlechts zu teilen.Die Expedition wird auf dem kleinen, klassischen Eisbrecherdurchgeführt, der maximal 108 Passagieren Platz bietet. Als ehemaliges Forschungsschiff mit höchster Eisklasse ist die MS Ortelius ideal für eine tiefgehende Erkundung der abgelegenen und unberührten Regionen der Antarktis geeignet.Diese Route durch das Weddellmeer ist eine wahre Rarität und wird von keiner anderen Reederei angeboten. Die Reise führt die Teilnehmer zweimal über den Südpolarkreis und entlang der westlichen Seite der Antarktischen Halbinsel. Ein besonderer Höhepunkt der Expedition ist das Eintauchen in die Spuren historischer Entdecker-Expeditionen, darunter:Diese Expedition wendet sich an Vielreisende, die schon (fast) alles gesehen haben, sowie an Abenteurer, Natur- und Geschichtsliebhaber, die auf der Suche nach einem einmaligen Erlebnis abseits der üblichen Touristenpfade sind. Sie erleben die unberührte Wildnis der Antarktis in ihrer ganzen Pracht, ohne auf den Komfort und die Sicherheit einer gut organisierten Expedition verzichten zu müssen.inventia | Reisen jenseits vom MittelmaßTelefon: +49 201 858 909 60E-Mail: welcome@inventia.de Website: www.inventia.de Diese exklusive Chance auf ein unvergessliches Abenteuer sollte man nicht verpassen!