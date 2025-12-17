Wo die Bären Lachse fischen: Expeditionen auf kleinen Schiffen rund um Vancouver Island und in Alaska

Bunte Haida-Totempfähle und hautnahe Begegnungen mit der westkanadischen Tierwelt
Gemäß der inventia-Philosophie haben die Schiffsreisen entlang der Westküste Nordamerikas einen ausgeprägten Expeditionscharakter und verbinden unmittelbare Natureindrücke fernab vom Massentourismus mit tiefem Verständnis für die lebendigen indigenen Kulturen der Region.
Auf Vancouver Island bilden dichte Regenwälder und wilde Fjorde den Lebensraum für eine reiche Tierwelt, der Reisende bei Wanderungen oder Kajaktouren ganz nah kommen können: Grizzlys und Braunbären jagen mit ihren Jungen Lachse in klaren Flüssen. Weißkopfseeadler kreisen über Seeottern und Seelöwen, Orcas und Buckelwale treffen sich zum großen Fressen in der Johnstone Strait.
Weiter nördlich kalben Alaskas Gletscher direkt ins Meer, während auf den Haida-Inseln Angehörige der First Nations Einblicke in ihre Geschichte und heutige Kultur geben.
Auf kleinem Schiff zu Bäreninseln, Küstenwölfen & indigener Kultur – neue Routen ab 2026 bei inventia
Großes Fressen der Grizzlys zur Lachswanderung: 8-tägige Expedition an Bord der Cascadia zur Lachswanderung tief im herbstlichen Great Bear Rainforest, wo Grizzly-Mütter mit ihren Jungen in den Flüssen fischen. Mit Gitga'at Guides auf Spirit Bear Island zu den seltenen weißen Geisterbären.
Auge in Auge mit Walen, Seeottern & Bären: 8-tägige Katamaran-Expedition entlang der wilden Ostküste Vancouver Islands: Seeotter und Buckelwale in engen Wasserstraßen, Schwarzbären im abgelegenen East Creek, tausende Papageientaucher auf Solander Island und traditionelles Lachsgrillen am Lagerfeuer bei indigenen Gastgebern.
Haida Gwaii: 8 Tage mit dem Segelschiff oder Katamaran in die geheimnisvolle Inselwelt Haida Gwaii, wo unberührte Natur auf jahrhundertealte Kultur trifft. Mit Haida-Watchmen zum UNESCO-Welterbe SGang Gwaay mit historischen Totempfählen. Die größten Schwarzbären der Welt im Gwaii-Haanas-Nationalpark.
Small is beatiful: Kleinste Schiffe auf großen Reisen
Zum Einsatz kommen drei außergewöhnlich kleine Expeditionsschiffe:
- der Expeditions-Katamaran Cascadia für bis zu 24 Gäste,
- der ehemalige Schlepper Swell mit maximal 12 Gästen sowie
- das Segelschiff Maple Leaf, das höchstens acht Personen an Bord nimmt.
inventia weist darauf hin, dass Alleinreisende auf allen Reisen von einer Unterbringung ohne Einzelkabinenzuschlag profitieren, wenn sie ihre Kabine teilen: Auf der Cascadia und der Swell können geteilte Kabinen mit anderen Reisenden gleichen Geschlechts genutzt werden. Auf der Maple Leaf teilen sich Einzelreisende einen der halbprivaten Schlafbereiche oder erhalten eine Koje im Steuerhaus.
Für detaillierte Informationen oder Buchungen erreichen Sie das Team von inventia unter lets-travel@inventia.de oder telefonisch unter +49 (0)201 85890960.