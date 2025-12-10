Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045003

inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß Huttropstraße 60 45138 Essen, Deutschland http://www.inventia.de
Ansprechpartner:in Frau Stephanie Gräf +49 201 85890960
Logo der Firma inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß

Weddellmeer-Entdecker intensiv – Die wohl außergewöhnlichste Antarktis-Expedition

inventia präsentiert eine der seltensten und anspruchsvollsten Routen der Polarreisen – jetzt mit 25 % Preisvorteil auf ausgewählte Abfahrten

(lifePR) (Essen, )
Der Weddellmeer-Entdecker intensiv ist eine Antarktis-Expedition, wie sie nur wenige Menschen erleben: 27 Nächte auf einer Route, die tief in das Weddellmeer, zu monumentalen Schelfeisformationen und in die nahezu unerreichbare Küstenregion von Neuschwabenland führt.

Diese Expedition auf den siebten Kontinent richtet sich an Reisende, die historische Spuren, wissenschaftliche Relevanz und geografische Extremräume in einer einzigen Reise erleben möchten.

Ihre Route öffnet ein Fenster in die Welt der Entdecker Shackleton, Filchner, Nordenskjöld, Larsen – und in ein selten gesehenes Kapitel deutscher Polargeschichte: Neuschwabenland.

Die Polar-Reisen-Experten von inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß machen dieses außergewöhnliche Erlebnis für anspruchsvolle Reisende zugänglich – weit jenseits klassischer Antarktisrouten.

Gäste reisen an Bord der MS Ortelius, einem ehemaligen Forschungsschiff, das heute zu den charakterstärksten Expeditionsschiffen der Antarktis zählt. Ihr robuster Rumpf in Eisklasse UL1 (1A) erlaubt Fahrten durch dichtes Packeis, während das Schiff selbst bewusst schlicht, funktional und ganz auf Expeditionserlebnis ausgerichtet bleibt – ohne überflüssigen Luxus, dafür mit maximaler Nähe zu Natur und Forschungstradition. Mit nur maximal 108 Passagieren an Bord garantiert die MS Ortelius ein intensives Antarktis-Erlebnis.

Die Ortelius verfügt über zwei Helikopter, die – abhängig von Wetter und logistischen Bedingungen – für spektakuläre Panoramaflüge über die Eisschelfe und für Erkundungen in Gebieten eingesetzt werden, die mit dem Schiff allein kaum erreichbar wären. Großzügige Außendecks, moderne Navigations- und Sicherheitstechnik, ein Vortragsraum für wissenschaftliche Briefings sowie komfortable Außenkabinen machen sie zu einem Schiff für echte Entdecker: authentisch, zuverlässig und geschaffen für Reisen dorthin, wo Polargeschichte geschrieben wurde.

In den Fußstapfen der legendären Pioniere

Diese Expedition verbindet zentrale Schauplätze der Antarktisforschung:
  • Ernest Shackleton – Navigation im Gebiet der legendären Endurance-Tragödie
  • Wilhelm Filchner – Anfahrt an das nach ihm benannte Filchner-Ronne-Schelfeis
  • Otto Nordenskjöld – Besuch der Schauplätze seiner bedeutenden Snow-Hill-Expedition
  • Carl Anton Larsen – Fahrt entlang der Regionen, die er als erster kartierte
Neuschwabenland: Ein selten besuchtes Kapitel deutscher Polargeschichte

Ein besonderes Highlight ist die Annäherung an Neuschwabenland (Queen Maud Land).Die Region wurde während der Deutschen Antarktischen Expedition 1938/39 unter Alfred Ritscher erstmals umfassend per Luftbild vermessen. Viele damals dokumentierte Strukturen sind bis heute wissenschaftlich relevant.

Aufgrund extremer Eisbedingungen bleibt diese Küste fast immer unzugänglich. Wer sie sieht, erlebt einen Ort, der sonst ausschließlich Forschungsteams vorbehalten bleibt.

Extrem seltene Route in das Zentrum der Schelfeisregionen

Der Weddellmeer-Entdecker intensiv erschließt Gebiete von globaler wissenschaftlicher Bedeutung:
  • Filchner-Ronne-, Brunt- und Riiser-Larsen-Schelfeis
  • gigantische Tafeleisberge und dynamische Packeisfelder
  • Rekordgebiet des „Farthest South“, das 2025 ohne Eisbrecher erreicht wurde
Dazu folgen Besuche an der antarktischen Peninsula:
  • James Ross Island
  • Snow Hill Island (Zugang abhängig vom Eis)
  • Erebus & Terror Gulf
  • Elephant Island, ikonischer Ort der Shackleton-Rettung
Eine der inhaltlich stärksten und tiefgreifendsten Routen der modernen Expeditionskreuzfahrt.

Jetzt sichern: 25 % Preisvorteil auf ausgewählte Kabinen

Für die Abfahrt am 22. Januar 2026 bietet inventia einen Preisvorteil von 25 % auf ausgewählte Twin Window Kabinen. Die Kontingente sind begrenzt – und diese Route zählt zu den seltensten buchbaren Expeditionen weltweit.

Auch für 2026/27 buchbar

Die Folgeexpedition am 7. Februar 2027 findet später in der Saison statt – eine Phase, in der das Meereis häufig weiter zurückgezogen ist. Dies kann eine noch tiefere Navigation in die Kernzonen des Weddellmeers ermöglichen, einschließlich der Regionen südlich von Neuschwabenland.

Für Fragen und Ihre Buchung kontaktieren Sie bitte das Team von inventia unter lets-travel@inventia.de oder +49 201 85890960.

Website Promotion

Website Promotion
Awarded "Best Small Ship Expedition and Cruise Specialist 2025"

inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß

inventia ist ein inhabergeführter Boutique-Reiseveranstalter mit Sitz in Essen und zählt zu den führenden Anbietern für Kreuzfahrten und Expeditionen auf kleinen Schiffen in Deutschland.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf exklusive Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse jenseits des Mittelmaßes und richtet sich an anspruchsvolle Individualreisende und kleine Gruppen, die Wert auf tiefgehende Erfahrungen, persönliche Betreuung und nachhaltiges Reisen legen.

Zum Portfolio gehören authentische Polar-Expeditionen in Arktis und Antarktis, weltweite Natur- und Wildtiererlebnisse, exklusive Ozean- und Flusskreuzfahrten sowie handverlesene Unterkünfte an den entlegensten Orten der Welt.

inventia steht für maßgeschneiderte Routen, persönliche Kundenbetreuung und verantwortungsbewusstes Reisen.

Weitere Informationen: www.inventia.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.