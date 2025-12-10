Weddellmeer-Entdecker intensiv – Die wohl außergewöhnlichste Antarktis-Expedition

Diese Expedition auf den siebten Kontinent richtet sich an Reisende, die historische Spuren, wissenschaftliche Relevanz und geografische Extremräume in einer einzigen Reise erleben möchten.
Ihre Route öffnet ein Fenster in die Welt der Entdecker Shackleton, Filchner, Nordenskjöld, Larsen – und in ein selten gesehenes Kapitel deutscher Polargeschichte: Neuschwabenland.
Die Polar-Reisen-Experten von inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß machen dieses außergewöhnliche Erlebnis für anspruchsvolle Reisende zugänglich – weit jenseits klassischer Antarktisrouten.
Gäste reisen an Bord der MS Ortelius, einem ehemaligen Forschungsschiff, das heute zu den charakterstärksten Expeditionsschiffen der Antarktis zählt. Ihr robuster Rumpf in Eisklasse UL1 (1A) erlaubt Fahrten durch dichtes Packeis, während das Schiff selbst bewusst schlicht, funktional und ganz auf Expeditionserlebnis ausgerichtet bleibt – ohne überflüssigen Luxus, dafür mit maximaler Nähe zu Natur und Forschungstradition. Mit nur maximal 108 Passagieren an Bord garantiert die MS Ortelius ein intensives Antarktis-Erlebnis.
Die Ortelius verfügt über zwei Helikopter, die – abhängig von Wetter und logistischen Bedingungen – für spektakuläre Panoramaflüge über die Eisschelfe und für Erkundungen in Gebieten eingesetzt werden, die mit dem Schiff allein kaum erreichbar wären. Großzügige Außendecks, moderne Navigations- und Sicherheitstechnik, ein Vortragsraum für wissenschaftliche Briefings sowie komfortable Außenkabinen machen sie zu einem Schiff für echte Entdecker: authentisch, zuverlässig und geschaffen für Reisen dorthin, wo Polargeschichte geschrieben wurde.
In den Fußstapfen der legendären Pioniere
Diese Expedition verbindet zentrale Schauplätze der Antarktisforschung:
- Ernest Shackleton – Navigation im Gebiet der legendären Endurance-Tragödie
- Wilhelm Filchner – Anfahrt an das nach ihm benannte Filchner-Ronne-Schelfeis
- Otto Nordenskjöld – Besuch der Schauplätze seiner bedeutenden Snow-Hill-Expedition
- Carl Anton Larsen – Fahrt entlang der Regionen, die er als erster kartierte
Ein besonderes Highlight ist die Annäherung an Neuschwabenland (Queen Maud Land).Die Region wurde während der Deutschen Antarktischen Expedition 1938/39 unter Alfred Ritscher erstmals umfassend per Luftbild vermessen. Viele damals dokumentierte Strukturen sind bis heute wissenschaftlich relevant.
Aufgrund extremer Eisbedingungen bleibt diese Küste fast immer unzugänglich. Wer sie sieht, erlebt einen Ort, der sonst ausschließlich Forschungsteams vorbehalten bleibt.
Extrem seltene Route in das Zentrum der Schelfeisregionen
Der Weddellmeer-Entdecker intensiv erschließt Gebiete von globaler wissenschaftlicher Bedeutung:
- Filchner-Ronne-, Brunt- und Riiser-Larsen-Schelfeis
- gigantische Tafeleisberge und dynamische Packeisfelder
- Rekordgebiet des „Farthest South“, das 2025 ohne Eisbrecher erreicht wurde
- James Ross Island
- Snow Hill Island (Zugang abhängig vom Eis)
- Erebus & Terror Gulf
- Elephant Island, ikonischer Ort der Shackleton-Rettung
Jetzt sichern: 25 % Preisvorteil auf ausgewählte Kabinen
Für die Abfahrt am 22. Januar 2026 bietet inventia einen Preisvorteil von 25 % auf ausgewählte Twin Window Kabinen. Die Kontingente sind begrenzt – und diese Route zählt zu den seltensten buchbaren Expeditionen weltweit.
Auch für 2026/27 buchbar
Die Folgeexpedition am 7. Februar 2027 findet später in der Saison statt – eine Phase, in der das Meereis häufig weiter zurückgezogen ist. Dies kann eine noch tiefere Navigation in die Kernzonen des Weddellmeers ermöglichen, einschließlich der Regionen südlich von Neuschwabenland.
