Polarlichtreisen 2026/2027/2028: inventia gibt Nordlichtpakete & Preise bereits bis März 2028 frei
Ausgewählte Glasdach-Chalets, Blockhütten und Privat-Lodges in Lappland
inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß gilt seit Jahren als Spezialist für außergewöhnliche Naturreisen und als echte Polarlicht-Enthusiasten. Jetzt gibt der Reiseveranstalter bekannt: Pakete und Preise für ausgewählte Nordlichtreisen sind bereits teilweise bis März 2028 freigegeben. Damit reagiert inventia auf die stark gestiegene Frühbucher-Nachfrage, denn begehrte Glas-Iglus, Nordlicht-Chalets und Blockhütten sind vielerorts Monate im Voraus ausgebucht.
Unter „Glas-Iglus“ versteht inventia alle Hütten, Chalets und Suiten mit Glasdach – mit einem entscheidenden Vorteil: Wenn der Nordlicht-Alarm ertönt, erleben Gäste Aurora Borealis warm und geschützt direkt aus dem Bett – dank (je nach Unterkunft) laser-beheiztem Glasdach und freiem Blick auf den Polarhimmel. inventia kuratiert dafür nur ausgewählte Unterkünfte in Finnland, Schweden und Norwegen – mit Fokus auf Authentizität, Lage, Komfort und einem stimmigen Tagesprogramm.
Früh buchbar, rundum durchdacht: Pakete mit Action am Tag, Nordlicht-Komfort in der Nacht
Zu den Übernachtungen in den Glasdach-Unterkünften bietet inventia fertige Komplettpakete – je nach Arrangement oft inklusive Flughafentransfers und Vollpension. Ergänzt werden die Reisen durch buchbare Natur- und Wintererlebnisse, u. a.:
- Huskyschlittentouren
- Schneemobil-Touren und Safaris
- Schneeschuhwandern
- Eisfischen
- Langlauf (Cross-Country-Skiing)
- Sauna & Eisbaden
- Rentierfütterungen
- Ausritte sowie Schlittenfahrten
Bestseller-Pakete:
Kulturpaket „Aurora Village“, 5 Nächte
Nordlicht-Paket „Nordlicht-Suche LIGHT“, 5 Nächte
Für kleine und Mehrgenerationen-Familien stehen zudem urige Blockhütten und Privatlodges mit eigener Sauna, Outddor-Jaccuzi, viele Aktivitäten und Rumdum-Versorgung zur Verfügung.
Beste Reisezeit: Polarlichter sind grundsätzlich Ende August bis Anfang April möglich, inventia empfiehlt für das intensivste Wintererlebnis besonders Dezember bis April, wenn Schnee und Landschaft die Stimmung zusätzlich tragen.
Was Interessenten über Nordlichter wissen müssen: Eine Sichtung kann nie garantiert werden, da Aurora Borealis an Wetter und Sonnenaktivität gebunden ist. Aus inventias Erfahrung zeigt sich jedoch: In der vergangenen Wintersaison konnten nahezu alle Gäste Polarlichter erleben. Der Boutique-Reiseveranstalter versorgt seine Kunden mit umfassenden Informationen und Insider-Tipps, damit Sie für ihre Reise optimal vorbereitet sind.
inventia bündelt nach eigenen Angaben eines der größten Glas-Iglu-Portfolios im deutschsprachigen Markt – mit mehreren Resorts und Kategorien in unterschiedlichen Regionen Lapplands.
inventia arbeitet auch mit Reisebüros zusammen!
Verfügbarkeit bis März 2028: Warum sich frühes Planen lohnt
inventia weist darauf hin, dass Kontingente in den Resorts oft lange im Voraus ausgebucht sind – und auch Flüge nach Lappland meist günstiger sind, wenn frühzeitig gebucht wird. Mit der teilweisen Freigabe von Paketen und Preisen bis März 2028 schafft inventia Planungssicherheit für Gäste, die ihr persönliches Nordlicht-Kapitel rechtzeitig fixieren möchten.
Zu den Polarlichtreisen von inventia: https://www.inventia.de/reisethemen/nordlicht-reisen