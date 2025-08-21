Japan-Reisen 2026: Hohe Nachfrage nach exklusiven Boutique-Expeditionsschiffen
inventia verzeichnet stark steigendes Interesse an Japan-Reisen. Besonders gefragt: Schiffs-Expeditionen auf Boutique-Schiffen mit maximal 140 Gästen – abseits der üblichen Routen und fern vom Massentourismus.
Japan ist so gefragt wie nie zuvor: inventia, einer der führenden Boutique-Reiseveranstalter für Once-In-A-Lifetime-Erlebnissen sowie Kreuzfahrten und Expeditionen auf kleinen Schiffen, verzeichnet aktuell eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach seinen Japan-Reisen 2026.
Besonders beliebt sind die Schiffsreisen auf exklusiven Boutique-Expeditionsschiffen mit maximal 140 Gästen – eine seltene Gelegenheit, Japan in persönlicher Atmosphäre und abseits der üblichen Routen zu erleben.
Diese Boutique-Schiffe verbinden den Komfort einer hochwertigen Kreuzfahrt mit der Flexibilität einer Expedition. Dank kleiner Passagierzahl sind intensive Landgänge, individuelle Begegnungen und außergewöhnliche Routen möglich – fernab vom Massentourismus.
Gäste entdecken sowohl kulturelle Highlights wie Kyoto, Osaka und Tokio als auch verborgene Inselwelten und UNESCO-Welterbestätten, die großen Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben. Auch Fahrten mit dem Shinkansen sind dabei.
Zu den Highlights zählen u. a.:
- „Japan zur Kirschblüte“ – 12-tägige Boutique-Schiffsreise von Tokio nach Osaka (inkl. Südkorea)
- „Japans Inselwelten“ – Expedition entlang abgelegener Häfen und malerischer Küsten
- Zug- und Kulturreise „Sake, Sushi, Samurai“ – 16 Tage von Hokkaido bis Südjapan
Weitere faszinierende Routen wie „Japans fernöstliche Inselwelten“ und „Honshu intensiv“ runden das Portfolio ab
„Unsere Boutique-Schiffe mit maximal 140 Gästen bieten eine einzigartige Möglichkeit, Japan exklusiv, intensiv und zugleich komfortabel zu bereisen“, erklärt Stephanie Gräf, Inhaberin von inventia. „Die hohe Nachfrage zeigt, dass Reisende immer stärker nach individuellen und authentischen Formaten suchen.“
Weitere Informationen zu den Japan-Reisen von inventia:? www.inventia.de/...