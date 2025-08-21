Kontakt
Japan-Reisen 2026: Hohe Nachfrage nach exklusiven Boutique-Expeditionsschiffen

inventia verzeichnet stark steigendes Interesse an Japan-Reisen. Besonders gefragt: Schiffs-Expeditionen auf Boutique-Schiffen mit maximal 140 Gästen – abseits der üblichen Routen und fern vom Massentourismus.

Japan-Reisen bei inventia stark nachgefragt – exklusive Boutique-Expeditionen 2026 sichern

Japan ist so gefragt wie nie zuvor: inventia, einer der führenden Boutique-Reiseveranstalter für Once-In-A-Lifetime-Erlebnissen sowie Kreuzfahrten und Expeditionen auf kleinen Schiffen, verzeichnet aktuell eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach seinen Japan-Reisen 2026.

Besonders beliebt sind die Schiffsreisen auf exklusiven Boutique-Expeditionsschiffen mit maximal 140 Gästen – eine seltene Gelegenheit, Japan in persönlicher Atmosphäre und abseits der üblichen Routen zu erleben.

Diese Boutique-Schiffe verbinden den Komfort einer hochwertigen Kreuzfahrt mit der Flexibilität einer Expedition. Dank kleiner Passagierzahl sind intensive Landgänge, individuelle Begegnungen und außergewöhnliche Routen möglich – fernab vom Massentourismus.

Gäste entdecken sowohl kulturelle Highlights wie Kyoto, Osaka und Tokio als auch verborgene Inselwelten und UNESCO-Welterbestätten, die großen Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben. Auch Fahrten mit dem Shinkansen sind dabei.

Zu den Highlights zählen u. a.:
- „Japan zur Kirschblüte“ – 12-tägige Boutique-Schiffsreise von Tokio nach Osaka (inkl. Südkorea)
- „Japans Inselwelten“ – Expedition entlang abgelegener Häfen und malerischer Küsten
- Zug- und Kulturreise „Sake, Sushi, Samurai“ – 16 Tage von Hokkaido bis Südjapan

Weitere faszinierende Routen wie „Japans fernöstliche Inselwelten“ und „Honshu intensiv“ runden das Portfolio ab

„Unsere Boutique-Schiffe mit maximal 140 Gästen bieten eine einzigartige Möglichkeit, Japan exklusiv, intensiv und zugleich komfortabel zu bereisen“, erklärt Stephanie Gräf, Inhaberin von inventia. „Die hohe Nachfrage zeigt, dass Reisende immer stärker nach individuellen und authentischen Formaten suchen.“

Weitere Informationen zu den Japan-Reisen von inventia:? www.inventia.de/...

 

Boutique-Reiseveranstalter für Once-In-A-Lifetime-Erlebnisse

inventia | Reisen jenseits vom Mittelmaß

inventia ist ein inhabergeführter Boutique-Reiseveranstalter mit Sitz in Essen und zählt zu den führenden Anbietern für Kreuzfahrten und Expeditionen auf kleinen Schiffen in Deutschland.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf exklusive Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse jenseits des Mittelmaßes und richtet sich an anspruchsvolle Individualreisende und kleine Gruppen, die Wert auf tiefgehende Erfahrungen, persönliche Betreuung und nachhaltiges Reisen legen.

Zum Portfolio gehören authentische Polar-Expeditionen in Arktis und Antarktis, weltweite Natur- und Wildtiererlebnisse, exklusive Ozean- und Flusskreuzfahrten sowie handverlesene Unterkünfte an den entlegensten Orten der Welt.

inventia steht für maßgeschneiderte Routen, persönliche Kundenbetreuung und verantwortungsbewusstes Reisen.

Weitere Informationen: www.inventia.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.