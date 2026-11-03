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VINUM Weinguide Deutschland 2027

Zweimal 100 Punkte – deutsche Weine auf Rekordniveau

(lifePR) (Schlieren, )
Zehn Jahre VINUM Weinguide, erstmals die Höchstwertung von 100 Punkten, und das gleich zweimal. Die Jubiläumsausgabe dokumentiert ein außergewöhnliches Qualitätsniveau deutscher Weine. Die beiden Spitzenbewertungen gehen an edelsüße Rieslinge von der Mosel und aus dem Rheingau. Weingut des Jahres ist Emrich-Schönleber von der Nahe. Die Bischöflichen Weingüter Trier mit der Betriebsleiterin Julia Lübcke sind Aufsteiger des Jahres, Garage Caveau aus der Pfalz Entdeckung des Jahres. Eine Premiere gibt es auch bei den persönlichen Auszeichnungen: Paul Fürst aus Franken erhält als erster Winzer den Preis für sein Lebenswerk.

Ein historischer Moment: Zweimal 100 Punkte

In zehn Jahren VINUM Weinguide Deutschland ist das noch nicht vorgekommen: Gleich zwei Weine haben bei den diesjährigen Verkostungen die Höchstwertung von 100 Punkten erreicht. Beide stammen aus einer Kategorie, die derzeit nur selten im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit steht: den edelsüßen Rieslingen.

Der 2025 Erden Prälat Riesling Trockenbeerenauslese Alte Reben Lange Goldkapsel vom Weingut Dr. Hermann (Mosel) und die 2025 Schloss Johannisberger Riesling Trockenbeerenauslese Blaulack von Schloss Johannisberg (Rheingau) teilen sich den ersten Platz. Beide Weine besitzen eine enorme Konzentration und bewahren dabei eine faszinierende Lebendigkeit. Ihre Säure gibt der opulenten Süße Struktur und sorgt für eine Eleganz, die man bei derart hoch konzentrierten Weinen kaum erwarten würde. Die beiden Höchstbewertungen erinnern zugleich an die große Tradition deutscher edelsüßer Rieslinge.

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