VINUM Weinguide Deutschland 2027
Zweimal 100 Punkte – deutsche Weine auf Rekordniveau
Ein historischer Moment: Zweimal 100 Punkte
In zehn Jahren VINUM Weinguide Deutschland ist das noch nicht vorgekommen: Gleich zwei Weine haben bei den diesjährigen Verkostungen die Höchstwertung von 100 Punkten erreicht. Beide stammen aus einer Kategorie, die derzeit nur selten im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit steht: den edelsüßen Rieslingen.
Der 2025 Erden Prälat Riesling Trockenbeerenauslese Alte Reben Lange Goldkapsel vom Weingut Dr. Hermann (Mosel) und die 2025 Schloss Johannisberger Riesling Trockenbeerenauslese Blaulack von Schloss Johannisberg (Rheingau) teilen sich den ersten Platz. Beide Weine besitzen eine enorme Konzentration und bewahren dabei eine faszinierende Lebendigkeit. Ihre Säure gibt der opulenten Süße Struktur und sorgt für eine Eleganz, die man bei derart hoch konzentrierten Weinen kaum erwarten würde. Die beiden Höchstbewertungen erinnern zugleich an die große Tradition deutscher edelsüßer Rieslinge.
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