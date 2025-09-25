Un expert suisse du vin rejoint VINUM: Nicolas Greinacher est le nouveau rédacteur en chef

Nicolas Greinacher sera le nouveau rédacteur en chef du magazine VINUM à compter du 1er janvier 2026. Il succède à Thomas Vaterlaus qui a été très présent au sein du magazine depuis 1995 et a occupé différentes fonctions, notamment celle de rédacteur en chef depuis 2012.



VINUM, le magazine de la culture du vin, change de rédacteur en chef. Nicolas Greinacher, 40 ans, prend la direction de l’édition suisse et il sera également responsable du volet international. Avant cela, il a travaillé pendant quatre ans comme expert en vins au sein du groupe de médias Ringier.



N. Greinacher succède à Thomas Vaterlaus (65 ans), collaborateur de longue date de VINUM. Ce dernier prend sa retraite et se retire de la direction de la rédaction. Il restera toutefois en lien avec le magazine en sa qualité d’auteur et il continuera donc de nous faire profiter de son expertise.



«Je me réjouis beaucoup de façonner l’avenir de VINUM aux côtés d’une équipe solide. C’est une mission à la fois belle et exigeante, et que j’aborde avec le plus grand respect. Nous sommes tous très motivés et comptons développer un magazine et une plateforme numérique qui surprennent par leur contenu et offrent encore plus de plaisir de lecture et d’infodivertissement de qualité. Nous ne voulons pas faire de mainstream, mais plutôt du VINUM bien reconnaissable», souligne N. Greinacher.



Roland Köhler, éditeur de VINUM, se réjouit de cette décision: «Avec Nicolas Greinacher, nous voulons continuer de donner des impulsions journalistiques tout en développant VINUM de manière cohérente. Notre nouveau rédacteur en chef s’assurera avec nous que nous resterons forts sur le plan journalistique, solidement ancrés tant au niveau local qu’international, et parfaitement préparés pour l’avenir.»



Nicola Montemarano, directeur de publication de VINUM, souligne également: «Avec Nicolas Greinacher, VINUM gagne un journaliste spécialisé dans le vin et un expert du numérique chevronné qui apportera une contribution précieuse au développement de notre marque.»



Brève biographie de Nicolas Greinacher



Né en 1984 à Zurich, Nicolas Greinacher s’est découvert une passion pour le vin dès ses années de lycée. Ainsi, il a consacré son travail de maturité aux vins de la région lémanique. Au cours d’une année sabbatique au terme de sa maturité, il a voyagé dans plusieurs régions viticoles et a notamment passé trois mois à Adélaïde, en Australie. Pendant ses études de gestion d’entreprise à l’Université de Saint-Gall et au cours des années qui ont suivi, N. Greinacher a écrit pendant son temps libre pour diverses publications consacrées au vin, notamment pour le magazine Weltwoche. Après une décennie passée dans le commerce international des matières premières et des métaux, il a décidé de se consacrer principalement à l’écriture autour du vin et il a rejoint le groupe de médias Ringier en 2021. Il y a joué un rôle déterminant dans la mise en place et le succès de la rubrique consacrée au vin sur Blick-Online et a également écrit pour d’autres médias de Ringier, tels que la Handelszeitung. Parallèlement, N. Greinacher a suivi toutes les formations du WSET et obtenu son diplôme de niveau 4 en œnologie avec mention en moins d’un an. Début 2023, Antonio Galloni, ancien élève de Robert Parker, a remarqué N. Greinacher et l’a recruté comme membre permanent de l’équipe de critiques de Vinous. Il y évalue principalement des vins français provenant de la vallée du Rhône et du Jura. Depuis l’automne 2024, N. Greinacher étudie à l’Institute of Masters of Wine et a déjà franchi avec succès la première des trois étapes. N. Greinacher vit et travaille à Zurich.

