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Top of Toskana 2027: Weine aus Montalcino und Bolgheri erzielen mit 99 Punkten ein Glanzresultat!

(lifePR) (Zürich, )
1.500 Weine wurden verkostet, 400 selektioniert, 100 mit dem Prädikat «Top of Toskana» ausgezeichnet, aber nur zwei Weine kratzen an der magischen 100-Punkte-Grenze! Die neueste Publikation «Top of Toskana 2027» aus dem VINUM-Verlag bringt Italiens berühmteste Weinregion auf den Punkt.

Für die 12. Edition «Top of Toskana 2027» hat VINUM-Italienkorrespondent Christian Eder erneut das Beste vom Besten aufgespürt. Von Brunello di Montalcino über Chianti Classico bis Bolgheri: 100 Weine erhielten das begehrte Prädikat «Top of Toskana», 30 wurden als «Best of» gekürt. Auf die absolute Spitzenposition schafften es nur zwei. 

Zwei Weine erreichen 99 Punkte

In der aktuellen Ausgabe unterstreichen die Tenuta San Guido mit ihrem Bolgheri Sassicaia DOC Sassicaia 2023 und die Tenuta Greppo - Biondi Santi mit ihrem Brunello di Montalcino DOCG Riserva Il Greppo 2019 ihren Qualitätsanspruch. Die beiden erreichten mit 99 Punkten die Maximalnoten aller verkosteten Weine.

I tre Tenori

Ein besonderer Fokus der aktuellen «Top of Toskana»-Ausgabe liegt auf der Familie Tipa Bertarelli  vom Weingut Grattamacco, der Familie Loacker  mit ihrem Weingut Corte Pavone sowie dem Weingutsbesitzer Duccio Corsini  vom Weingut Villa Le Corti. Alle drei wurden in den exklusiven Kreis der «I tre Tenori» - herausragende Weinpersönlichkeiten aus der Toskana - aufgenommen. 

Mehr als nur Weintipps

Die VINUM-Sonderpublikation «Top of Toskana 2027» bietet auf 100 Seiten fundiertes Weinwissen, ergänzt durch eine Prise «Dolce Vita»-Kultur mit Themen rund um Kulinarik, Reisen und Kultur: Das Magazin steckt voller Geheimtipps.  

» Pressemeldung mit allen Gewinner-Weinen zum Download

» Alle Highlights in der Übersicht

» Alle verkosteten Weine

» e-Magazin Top of Toskana

» Logo VINUM

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