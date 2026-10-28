Top of Toskana 2027: Weine aus Montalcino und Bolgheri erzielen mit 99 Punkten ein Glanzresultat!
Für die 12. Edition «Top of Toskana 2027» hat VINUM-Italienkorrespondent Christian Eder erneut das Beste vom Besten aufgespürt. Von Brunello di Montalcino über Chianti Classico bis Bolgheri: 100 Weine erhielten das begehrte Prädikat «Top of Toskana», 30 wurden als «Best of» gekürt. Auf die absolute Spitzenposition schafften es nur zwei.
Zwei Weine erreichen 99 Punkte
In der aktuellen Ausgabe unterstreichen die Tenuta San Guido mit ihrem Bolgheri Sassicaia DOC Sassicaia 2023 und die Tenuta Greppo - Biondi Santi mit ihrem Brunello di Montalcino DOCG Riserva Il Greppo 2019 ihren Qualitätsanspruch. Die beiden erreichten mit 99 Punkten die Maximalnoten aller verkosteten Weine.
I tre Tenori
Ein besonderer Fokus der aktuellen «Top of Toskana»-Ausgabe liegt auf der Familie Tipa Bertarelli vom Weingut Grattamacco, der Familie Loacker mit ihrem Weingut Corte Pavone sowie dem Weingutsbesitzer Duccio Corsini vom Weingut Villa Le Corti. Alle drei wurden in den exklusiven Kreis der «I tre Tenori» - herausragende Weinpersönlichkeiten aus der Toskana - aufgenommen.
Mehr als nur Weintipps
Die VINUM-Sonderpublikation «Top of Toskana 2027» bietet auf 100 Seiten fundiertes Weinwissen, ergänzt durch eine Prise «Dolce Vita»-Kultur mit Themen rund um Kulinarik, Reisen und Kultur: Das Magazin steckt voller Geheimtipps.
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