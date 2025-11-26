Pour la troisième fois consécutive, le Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa Interlaken remporte le titre pour la meilleure carte des vins
Ce sont au total 180 cartes des vins qui ont été envoyées au jury dans le cadre du Swiss Wine List Award cette année. Parmi les participants, on trouvait aussi bien des habitués que de nouvelles entreprises. Le jury prestigieux, présidé par Bruno-Thomas Eltschinger, a évalué en détail toutes les cartes des vins.
Pour la troisième fois consécutive déjà, la meilleure carte des vins de Suisse vient d’Interlaken: Torsten Noack, chef sommelier du Radius by Stefan Beer au Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa Interlaken, a remporté le titre de meilleur sommelier. Le verdict du jury a été unanime. La carte des vins a séduit grâce à sa sélection soigneusement élaborée et parfaitement cohérente. Elle a également su se démarquer par son design clair, concis et attrayant.
Le peloton était particulièrement serré en tête et ce sont des détails apparemment insignifiants qui se sont révélés déterminants pour le classement final. Lors de la remise des prix spéciaux, des aspects tels que les nouvelles idées dans la présentation des vins ou le fait de se concentrer sur une seule région viticole ont été pris en compte.
Le concours a été organisé par VINUM sous le patronage de l’Association suisse des sommeliers professionnels ASSP/ASI/SVS.
Le concours s’adressait aux sommeliers, maîtres d’hôtel, directeurs de restaurant, chefs de service, restaurateurs et hôteliers des restaurants, des établissements gastronomiques, des hôtels ou des restaurants branchés de Suisse. Le jury indépendant et renommé a accordé une attention particulière à la qualité, à la diversité et à la richesse de la sélection de vins, ainsi qu’au soin apporté aux millésimes et à l’actualité de l’offre.
Informations pour les médias
Tous les résultats sont désormais connus. Les meilleures performances seront publiées dans le numéro actuel 5/2025 du magazine VINUM. L’ensemble des lauréats ainsi que le classement seront également disponibles sur le site web.
Tous les vins finalistes, ainsi que des informations détaillées et les moyens de se les procurer sont à retrouver sur: www.swisswinelistaward.ch