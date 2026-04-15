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Jetzt 4000 Hektar in Deutschland

Piwis auf dem Vormarsch

(lifePR) (Schlieren, )
Sie brauchen weniger Pflanzenschutz und gelten als besonders klimafreundlich: Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz Piwis, sind Neuzüchtungen, die die Umwelt schonen  sollen und gewappnet sind für den Klimawandel. In Deutschland werden sie immer häufiger angebaut, zuletzt ist ihre Fläche auf 4000 Hektar angewachsen. Das berichtet das Deutsche Weininstitut (DWI). 

Piwis wachsen um 10 Prozent

Demnach legten die neuen Sorten 2025 gegenüber dem Vorjahr im Anbau um zehn Prozent zu. Piwis haben damit einen Anteil von etwa vier Prozent am deutschen Weinbau. Die gesamte Rebfläche in Deutschland beläuft sich auf 102.000 Hektar. 

Souvignier Gris und Cabernet Blanc vorne

Die weisse Piwi-Sorte Souvignier Gris verzeichnete 2025 sogar den höchsten Flächenzuwachs (+170 ha) von allen Rebsorten, und das im zweiten Jahr in Folge. Mit 766 Hektar ist sie damit mit Abstand Deutschlands wichtigste Piwi-Sorte, gefolgt von Cabernet Blanc mit 356 ha. 

Unter den konventionellen Weissweinsorten konnten im vergangenen Jahr nur Chardonnay (+102 ha) und Sauvignon Blanc (+40 ha) in nennenswertem Umfang an Fläche zulegen.

Merlot dezent im Plus 

Bei den roten Rebsorten nahm der Anbau von Merlot um 18 Hektar auf nunmehr 981 Hektar zu. Das ist zwar nur ein sehr kleines Plus, dennoch eine Entwicklung gegen den Trend, in dem rote Sorten generell abnehmen, aufgrund stetig sinkender Nachfrage bei den Verbrauchern nach Rotwein. Ausser Merlot konnten unter den roten Sorten nur noch drei Piwis dezent zulegen, nämlich Satin Noir (+ 10 ha), Cabernet Cortis (+ 8 ha) sowie Pinotin (+6 ha).

Rebfläche insgesamt schrumpft

Wie das DWI zudem auf Basis der Rebflächenstatistik von Destatis mitteilt, ging die bundesdeutsche Gesamtrebfläche im vergangenen Jahr um ein Prozent auf rund 102.000 Hektar zurück. Diese Anbaufläche entspricht dem Niveau des Jahres 2007. Seinen Höchststand hatte die deutsche Rebfläche im Jahr 1994 mit 106.000 Hektar.

Rotwein geht stärker zurück

Den Flächenrückgang betraf die roten Sorten mit einem Minus von 791 Hektar etwas stärker als Weisswein, der um 539 Hektar zurückging. Damit ist die deutsche Rebfläche aktuell mit 70 Prozent Weisswein bepflanzt.

Nur ein Anbaugebiet wächst in der Rebfläche

Innerhalb der Anbaugebiete nahm die Rebfläche in Württemberg (-485 Hektar) und Baden (-312 ha) am stärksten ab. Größere Flächenrückgänge verzeichnete zudem die Mosel (-158 ha) und die Pfalz (-147 ha). Nur in Saale-Unstrut wuchs die Rebfläche, und zwar um 10 auf 868 Hektar.

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