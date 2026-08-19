Grand Prix du Vin Suisse 2026 – 20. Ausgabe, 880 Medaillen, 102 Finalweine: Die Jubiläumsausgabe feiert die besten Weine des Jahres
Zur Jubiläumsausgabe sind insgesamt 2844 Weine in neuerdings 16 Kategorien eingereicht worden, denn mit der Kategorie «Petite Arvine und Savagnin Blanc» werden die Weine aus diesen zwei alteingesessenen Sorten erstmals in einer eigenen Kategorie verkostet. Total wurden 880 Medaillen vergeben, davon 425 Goldmedaillen und 455 Silbermedaillen. Da mehrere Weine die exakt gleiche Bewertung erhalten haben, treten dieses Jahr insgesamt 102 Weine zur Finalverkostung an. Dabei treten in 16 Wettbewerbskategorien jeweils die sechs bestbewerteten Weine gegeneinander an. In der Finalrunde werden die Sieger der insgesamt 16 Kategorien ermittelt.
Die Gewinner der einzelnen Kategorien werden am 23. Oktober in Bern anlässlich der «Schweizer Wein-Gala» live vor Ort enthüllt!
Mit rund 41.6% Anteil für Weissweine und 42.9% Anteil Rotweine haben die eingreichten Weine erstmals eine Gleichstellung erreicht. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch Roséweine (7.3%), Süssweine (4.6%) und Schaumweine (3.6%). Auch in diesem Jahr zeigten die Rebsorten Chasselas und Pinot Noir mit jeweils rund 11% Einreichungsquote ihre Dominanz als führende Schweizer Rebsorten. Mit 7,3% Einreichungsquote unterstreicht die neue Kategorie «Petite Arvine et Savagnin Blanc» eindrücklich wie stark Schweizer Winzer seit Jahren auf autochtone Rebsorten setzen.
Alle Medaillenträger und Informationen finden sie auf der optimierten Webplattform des Concours – mit Filterfunktionen, Direktlinks und vielem mehr unter: www.grandprixduvinsuisse.ch
102 Finalweine im Endspurt für das grosse Finale am 23. Oktober in Bern
Auch dieses Jahr werden alle nominierten Weinkellereien mit ihren 102 nominierten Weinen um eine der 48 Trophäen des Grand Prix du Vin Suisse und um einen der Spezialpreise konkurrieren. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen werden anlässlich der «Schweizer Wein-Gala» am 23. Oktober 2026 in Bern verliehen.
Vor grossem Publikum – darunter etliche Prominenz aus Politik und Wirtschaft, Medienvertreter, Fachleute und private Weinliebhaber – werden die nominierten Weine und ihre Erzeuger präsentiert und ausgezeichnet. Am Galaabend wird auch das «Schweizer Weingut des Jahres 2026» gekürt. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des GPVS wird zudem auch der Sonderpreis „Schweizer Weingut des Jahrzehnts 2017–2026“ verliehen. In festlichem Ambiente haben die Gäste Gelegenheit, die besten Weine der Schweiz zu verkosten und in Gesellschaft der Winzer ein erlesenes Festmenü zu geniessen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.grandprixduvinsuisse.ch
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