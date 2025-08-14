Grand Prix du Vin Suisse 2025: 468x Gold, 442x Silber und 90 nominierte Weine für das grosse Finale an der Schweizer Wein-Gala am 15. Oktober in Bern!
Zum diesjährigen Wettbewerb – der wie immer gemeinsam von VINUM, dem Magazin für Weinkultur, und der Vereinigung VINEA organisiert wird – wurden 3’062 Weine eingereicht. Das bedeutet einen Zuwachs von rund plus 4 Prozent gegenüber dem letztjährigen Wettbewerb und ist ein klares Zeichen für seine wachsende Anziehungskraft.
Knapp 46 Prozent der eingereichten Weine waren Rotweine, gefolgt von Weissweinen mit rund 38 Prozent. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch Roséweine (8 Prozent), Süssweine (5 Prozent) und Schaumweine (3 Prozent). Auch in diesem Jahr zeigten die Rebsorten Chasselas und Pinot Noir mit jeweils 11 Prozent Einreichungsquote ihre Dominanz als führende Schweizer Rebsorten.
90 Finalweine im Endspurt für das grosse Finale am 15. Oktober in Bern
Auch dieses Jahr werden alle nominierten Weinkellereien mit ihren 90 nominierten Weinen um eine der 45 Trophäen des Grand Prix du Vin Suisse und einen der Spezialpreise konkurrieren.
Alle diese prestigeträchtigen Auszeichnungen werden anlässlich der «Schweizer Wein-Gala» am 15. Oktober 2025 in Bern verliehen. Vor grossem Publikum – darunter etliche Prominenz aus Politik und Wirtschaft, Presse, Fachleute und private Weinliebhaber – werden die für einen Preis nominierten Weine und ihre Erzeuger präsentiert und geehrt. Am Galaabend wird auch das «Schweizer Weingut des Jahres 2025» gekürt.
In festlichem Ambiente haben die Gäste Gelegenheit, die besten Weine der Schweiz zu verkosten und in Gesellschaft der Winzer ein erlesenes Festmenü zu geniessen.
Weitere Informationen unter: www.grandprixduvinsuisse.ch