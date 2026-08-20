Führungswechsel bei Swiss Wine Valais

Bei der Branchenorganisation für Rebe und Wein des Wallis kommt es 2027 zu einem Wechsel an der Spitze. Vincent Baud übernimmt die Direktion von Gérard-Philippe Mabillard. Christopher Loye wird neuer stellvertretender Direktor und verantwortet die Vermarktung der Walliser Weine.



Die Branchenorganisation für Rebe und Wein des Wallis (IVV) hat mitgeteilt, dass sie ihre Führung neu aufstellt. Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 19. August Vincent Baud zum neuen Direktor und Christopher Loye zum stellvertretenden Direktor ernannt. Beide treten ihre neuen Funktionen am 1. Januar 2027 an. Damit verteilt die IVV ihre beiden zentralen Aufgabenbereiche auf ein neues Führungsduo: Baud soll sich insbesondere um die Interessenvertretung der Weinbranche kümmern, während Loye die Promotion der Walliser Weine unter der Marke Swiss Wine Valais verantworten wird.



Vincent Baud soll politische Interessenvertretung stärken



Mit Vincent Baud setzt die IVV künftig auf einen politisch erfahrenen Direktor. Der ehemalige Grossrat war während der vergangenen sechs Jahre Generalsekretär der Partei Die Mitte im französischsprachigen Wallis. Zuvor sammelte er berufliche Erfahrung im Bankwesen und in der Vermögensverwaltung. Baud war bereits im März zur IVV gestossen, damals als Nachfolger der stellvertretenden Direktorin Cynthia Chabbey. In seiner neuen Funktion soll er nun insbesondere die politische Interessenvertretung der Walliser Weinbranche stärken.



Die Ernennung steht im Einklang mit der neuen Strategie der IVV. Laut Präsident Yvan Aymon will die Organisation die professionelle Interessenvertretung gezielt ausbauen. Bereits im März wurde dafür eine zusätzliche Teilzeitstelle geschaffen. Besetzt wurde sie mit dem Winzer Richard Pellissier, der unter anderem als technischer Berater für Pflanzenschutzmittel und als Weinlesekontrolleur tätig war und sich in der Bewegung «Raisins de la Colère» engagiert.



«Angesichts der Krise, die wir derzeit erleben, besteht meine Priorität darin, die Branche auf Walliser und Westschweizer Ebene zusammenzubringen, damit die Anliegen der Winzerinnen und Winzer auf Bundesebene besser gehört werden»

Vincent Baud



Christopher Loye übernimmt die Promotion



Die zweite Säule der IVV bleibt die Vermarktung der Walliser Weine unter der Marke Swiss Wine Valais. Dafür wird künftig Christopher Loye als stellvertretender Direktor verantwortlich sein. Der aus dem Val d’Anniviers stammende Marketingfachmann verfügt über einen Hintergrund im Management und arbeitete für eine grosse Luxusuhrenmarke. Später gründete er das Unternehmen La Grappe mit, das sich der Vermittlung und Entdeckung von Walliser Weinen widmet. Diese Erfahrung möchte Loye nun bei Swiss Wine Valais einbringen. Seine Arbeit bei La Grappe habe ihm gezeigt, welchen Unterschied eine gute Sichtbarkeit für einen Winzer machen könne. Gleichzeitig sei er überzeugt, dass das Wallis eine Geschichte zu erzählen habe, die weit über die Kantonsgrenzen hinausreiche.



Gérard-Philippe Mabillard geht nach 16 Jahren



Mit dem Führungswechsel endet eine lange Ära. Gérard-Philippe Mabillard gibt die Direktion der IVV nach 16 Jahren Ende 2026 ab und will sich künftig persönlichen Projekten widmen. Bis zu seinem Ausscheiden wird er Baud und Loye bei der Übergabe unterstützen. Mabillard blickt nach eigenen Worten mit «Freude, Stolz und Dankbarkeit» auf seine Zeit bei der IVV zurück. Besonders hebt er die Zusammenarbeit mit den Walliser Winzerinnen und Winzern sowie seinem Team hervor. Als eines der Projekte, die ihm besonders am Herzen liegen, nennt er die Tavolata des Vins du Valais. Der Umbau an der Spitze der Branchenorganisation ist damit noch nicht abgeschlossen. Im April 2027 steht auch ein Wechsel im Präsidium an: Yvan Aymon wird nach zwölf Jahren als Präsident der IVV sein Mandat beenden.

(lifePR) (