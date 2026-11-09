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Fabelhafter Champagner

Neuerscheinung: Ein besonderes Weinbuch über 50 Maisons de Champagne und ihre Winzer.

(lifePR) (Schlieren, )
Mit dem Buch «Fabelhafter Champagner» erscheint am 9. November 2026 ein aussergewöhnliches Weinbuch aus der renommierten VINUM-Reihe «UNIQUE WINERIES OF THE WORLD».  

Dieser Band präsentiert 50 sorgfältig ausgewählte Porträts von Häusern und Winzern aus der Champagne, die zusammen den Wein auf tausendundeine Weise interpretieren. Lassen Sie sich ins Herz einer Region führen, die hinter ihrer glorreichen Aura und grossen Marken voller überraschender Persönlichkeiten sowie unbekannten Facetten und Geschichten steckt. Hier geht Innovation Hand in Hand mit Tradition und handwerklichen Fertigkeiten, die weiterleben. Ein Erbe, das sich ständig erneuert.  

150 Champagner, die zum gemeinsamen Genuss, aber auch zum Essen einladen, zeigen die Vielfalt der Terroirs und der Weinbereitungsphilosophien. Hinter ihrem prickelnden Äusseren verbergen sich grossartige Champagner, die Geduld erfordern und von denen die besten über Jahrzehnte hinweg der Zeit trotzen können. Tauchen Sie in die Kunst der Assemblage ein, in die Schatten der Keller, in die Geheimnisse der zweiten Gärung und in eine funkelnde Welt, die man zu kennen glaubt, die aber voller Überraschungen und Originalität steckt.

Im Detail
  • 50 Portraits von 50 legendären Maisons de Champagne 
  • 150 ausführlich beschriebene Weinempfehlungen mit Bild und zahlreichen Tipps in den Portraits 
  • Spannende Einblicke in die Geschichte der Champagner, die wichtigsten Rebsorten und die Regionen
Fakten zum Buch
Verlag: Intervinum AG, VINUM – Magazin für Weinkultur
Autorin: Birte Jantzen
Fotograf: Leif Carlsson
Erscheinungsdatum: 9. November 2026
Seiten: 232
Masse (B/H): 230 x 297 mm

Erhältlich als
Buch-Edition Deutsch: 978-3-9526604-3-0
Buch-Edition Französisch: 978-3-9526604-4-7
Preis: CHF 24.90 / € 24,90

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