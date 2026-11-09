50 Portraits von 50 legendären Maisons de Champagne

150 ausführlich beschriebene Weinempfehlungen mit Bild und zahlreichen Tipps in den Portraits

Spannende Einblicke in die Geschichte der Champagner, die wichtigsten Rebsorten und die Regionen

Mit dem Buch «Fabelhafter Champagner» erscheint am 9. November 2026 ein aussergewöhnliches Weinbuch aus der renommierten VINUM-Reihe «UNIQUE WINERIES OF THE WORLD».Dieser Band präsentiert 50 sorgfältig ausgewählte Porträts von Häusern und Winzern aus der Champagne, die zusammen den Wein auf tausendundeine Weise interpretieren. Lassen Sie sich ins Herz einer Region führen, die hinter ihrer glorreichen Aura und grossen Marken voller überraschender Persönlichkeiten sowie unbekannten Facetten und Geschichten steckt. Hier geht Innovation Hand in Hand mit Tradition und handwerklichen Fertigkeiten, die weiterleben. Ein Erbe, das sich ständig erneuert.150 Champagner, die zum gemeinsamen Genuss, aber auch zum Essen einladen, zeigen die Vielfalt der Terroirs und der Weinbereitungsphilosophien. Hinter ihrem prickelnden Äusseren verbergen sich grossartige Champagner, die Geduld erfordern und von denen die besten über Jahrzehnte hinweg der Zeit trotzen können. Tauchen Sie in die Kunst der Assemblage ein, in die Schatten der Keller, in die Geheimnisse der zweiten Gärung und in eine funkelnde Welt, die man zu kennen glaubt, die aber voller Überraschungen und Originalität steckt.Verlag: Intervinum AG, VINUM – Magazin für WeinkulturAutorin: Birte JantzenFotograf: Leif CarlssonErscheinungsdatum: 9. November 2026Seiten: 232Masse (B/H): 230 x 297 mmErhältlich alsBuch-Edition978-3-9526604-3-0Buch-Edition978-3-9526604-4-7Preis: CHF 24.90 / € 24,90