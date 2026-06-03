Elena Walchs Töchter

Die italienische Schaumwein-Herkunft Trentodoc hat einen neuen Player: Julia und Karoline Walch, die Töchter der Südtiroler Starwinzerin Elena Walch, haben sich ihren Traum erfüllt mit dem Weingut Moncalisse in Trento.



Alpines Mikroklima



Am Monte Calisio nordöstlich von Trient steht das neue Weingut auf 600 Metern Höhe. Auf 12 Hektar Weinbergen wachsen die Trauben für ihren Trentodoc, einem italienischen Schaumwein mit Herkunft, hergestellt in Flaschengärung (Metodo Classico). An den Berghängen in dem frischen, alpinen Mikroklima sind die Bedingungen ideal für komplexe und langlebige Schaumweine.



Alte Parzellen restauriert



Die Weinberge sind mit Chardonnay und Pinot Noir bepflanzt. Das Herzstück bildet eine südlich ausgerichtete, etwa ein Hektar grosse Parzelle mit alten Reben von Chardonnay. Durch eine sorgfältige Restaurierung der Anlage wurden die alten Rebstöcke der Parzelle in traditioneller Pergola-Erziehung bewahrt.



Zwei Weine machen den Anfang



Die ersten beiden Trentodocs von Moncalisse sind nun auf den Markt gekommen. Der Montis Arcentarie Blanc de Blancs Extra Brut Riserva 2017 stammt aus der alten Chardonnay-Parzelle. Er reifte für 80 Monate auf der Hefe und wurde im Januar 2025 degorgiert. Der Millesimato Extra Brut Riserva 2019 reifte für 56 Monate auf der Hefe. In Zukunft soll es mehrere limitierte Editionen (Capsule Collections) geben.



Funde aus der Bronzezeit im Weinberg



Moncalisse ist ein eigenständiges Weingut innerhalb der Familie Walch. «Als wir 2016 diesen Weinberg sahen, waren wir sofort begeistert», erklären Julia und Karoline Walch. Neben der idealen Lage hätten sie auch historische Funde im Weinberg beeindruckt, die teils aus der Bronze- und Eisenzeit stammten. Darunter Schalensteine (Coppelle) und Felsritzungen, die wohl von symbolischer und ritueller Bedeutung waren.



Zwei Önologen betreuen Herstellung



Erster Önologe von Moncalisse ist Stefano Bolognani. Er steht Trentodocs mit Handschrift und Persönlichkeit, die von salziger Mineralität und eleganter Frische geprägt sind. Odilon de Varine, renommierter Önologe aus der Champagne, begleitet das Weingut als Mentor.



Weingut mit Vinothek und Bistro



Das neue Weingut, das in diesem Frühjahr eröffnet wurde, liegt teilweise unterirdisch und beinhaltet eine Vinothek und ein Bistro. Entworfen wurde es von dem Architekten David Stuflesser und seiner Partnerin Nadia Moroder.

(lifePR) (