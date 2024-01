Best of Portugal 2024: Genossenschaft aus Alentejo stellt den Siegerwein

Die Monsaraz Reserva 2021 überzeugt auf der ganzen Linie die Juroren in der Finalrunde - sie setzte sich mit 94 Punkten gegen neun andere Finalisten in der Kategorie Rote Assemblagen durch. Die Cuvée aus Alicante Bouschet, Touriga Nacional und Trincadeira ist ein Beispiel der Schaffenskraft der 800 Genossen starken Genossenschaft Carmim aus Reguengos de Monsaraz. Der Preis Best of Fortified geht an den 20 Jahre alten Moscatel de Setúbal des Produzenten José Maria de Fonseca Vinhos.Bereits zum zweiten Mal führte VINUM die Competition «Best of Portugal» durch. Nach dem gelungenen Start im Vorjahr stellten auch zu dieser Edition gut 104 Produzenten über 360 Weine an. Die Awards wurden in vier Kategorien vergeben: Rotweine und Weissweine, jeweils sortenrein und als Cuvées. Ebenso wählte die Jury auch die besten Weine der Regionen Douro, Alentejo, Dão, Vinho Verde und Tejo aus, sowie den besten Biowein.Alle Ergebnisse stehen jetzt fest. Die Top-Resultate werden in der aktuellen VINUM-Ausgabe 1-2/2024 publiziert und sämtliche Finalweine und Rangliste werden hier auf der Website präsentiert.