Best of Portugal 2023: Der Gewinnerwein überrascht – 94 Punkte für 9,95 Euro ab Hof

Das Weingut Adega Lobo de Vasconcellos ergatterte mit seinem Wein VR Alentejano Lobo de Vasconcellos Tinto 2019 den begehrten Preis Best of Show. Das Alentejo-Haus von Weinmacher Manuel Lobo erhielt damit auch den ersten Platz in der Kategorie Rote Cuvées. Lobo verantwortet im Douro die Vinifizierung bei Quinta do Castro. Der Preis Best of Fortified ging an den 20 Jahre alten Cockburn´s Tawny Port von Symington Familie Estates.Zum ersten Mal hat VINUM die Competition «Best of Portugal» durchgeführt. Bei dem Verkostungswettbewerb ermittelte eine 20-köpfige Jury die besten Weine aus Portugal. 106 Produzenten stellten dazu 403 Weine an.Die Awards wurden in fünf Kategorien vergeben: Rotweine, Weissweine, und aufgespritete Weine. Bei den Rot- und Weissweinen gab es zudem noch die Kategorie der sortenreine und Cuvées.Daneben vergab die Jury einen Preis für den besten Biowein und für den Best Buy – eine Kategorie, die den Fokus auf das Preis-Leistungs-Verhältnis legt. Ebenso wurden auch die besten Weine der Regionen Douro, Alentejo, Dão, Vinho Verde, Península de Setúbal und Lisboa ausgezeichnet.Alle Ergebnisse stehen jetzt fest. Die Top-Resultate werden in der aktuellen Schweizer VINUM-Ausgabe 1-2/2023 publiziert, sämtliche Finalweine und Rangliste werden auf der Website präsentiert.Alle Finalweine: http://www.vinum.eu/best-of-portugal Logos und Flaschenbilder zum Download: https://elvis.abaecherli.ch/?w=VY-7Brxk1a