Best of Kalifornien 2025: VINUM kürt die Weinspitze aus Kalifornien

Es passiert nicht alle Tage, dass man so viel Wein aus einer der wichtigsten Neuen Welt-Region im Glas hat. Am Anfang stand die Frage: Wird Napa Valley & Co. seinem Ruf gerecht? Knapp 160 Weine später war sich die Jury mehr als einig: Chardonnay in allen Formen und Schattierungen, Cabernet Sauvignon mit Restsüsse oder mit Struktur, hin zu Zinfandel, der überrascht und ordentlich Spass macht. Dass die Kalifornier mit ihren Gewächsen die Neue Welt anführen, kommt nicht von ungefähr.Besonderes Augenmerk lag auf der Marktrelevanz der angestellten Weine: Alle eingereichten Produkte sind im Schweizer Weinhandel erhältlich, was die Verkostung zu einer echten Marktschau mit hohem Nutzwert für Handel, Gastronomie und Konsumenten macht.Zur Verkostung waren alle Händler in der Schweiz aufgefordert, ihre Weine aus Kalifornien anzustellen. Für die Verkostung – alle Weine wurden verdeckt ausgeschenkt – wurden 155 Weine in 9 Hauptkategorien eingereicht. Wobei die Hauptkategorien «Chardonnay» und «Cabernet Sauvignon» von unterschiedliche Qualitätsstufen unterteilt wurden.