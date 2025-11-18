Kontakt
Best of Kalifornien 2025: VINUM kürt die Weinspitze aus Kalifornien

Frische Luft vom kühlen Pazifik, Hitze im Landesinneren und ein Puzzle aus über 2000 verschiedenen Bodentypen: Das Weinmagazin VINUM prämiert zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem California Wine Institute die kalifornischen Weine im Schweizer Weinhandel. Das Resultat ist eine enorme Vielfalt an Weinen auf hohem Niveau.

Es passiert nicht alle Tage, dass man so viel Wein aus einer der wichtigsten Neuen Welt-Region im Glas hat. Am Anfang stand die Frage: Wird Napa Valley & Co. seinem Ruf gerecht? Knapp 160 Weine später war sich die Jury mehr als einig: Chardonnay in allen Formen und Schattierungen, Cabernet Sauvignon mit Restsüsse oder mit Struktur, hin zu Zinfandel, der überrascht und ordentlich Spass macht. Dass die Kalifornier mit ihren Gewächsen die Neue Welt anführen, kommt nicht von ungefähr.

Besonderes Augenmerk lag auf der Marktrelevanz der angestellten Weine: Alle eingereichten Produkte sind im Schweizer Weinhandel erhältlich, was die Verkostung zu einer echten Marktschau mit hohem Nutzwert für Handel, Gastronomie und Konsumenten macht.

Zur Verkostung waren alle Händler in der Schweiz aufgefordert, ihre Weine aus Kalifornien anzustellen. Für die Verkostung – alle Weine wurden verdeckt ausgeschenkt – wurden 155 Weine in 9 Hauptkategorien eingereicht. Wobei die Hauptkategorien «Chardonnay» und «Cabernet Sauvignon» von unterschiedliche Qualitätsstufen unterteilt wurden.

Intervinum AG

VINUM, ein europaweit führendes Special-Interest-Magazin für Wein, erscheint seit 1980 und erreicht mit drei länderspezifischen Ausgaben monatlich rund 308 000 Leserinnen und Leser in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich. VINUM zeigt seit Jahrzehnten, wie man die Essenz aus der faszinierenden Genussmaterie Wein herausfiltert. Neben den Magazinen machen zahlreiche Themenund Regionen-Specials, Online-Plattformen, Apps, Bücher, Social Networks, Awards («Grand Prix du Vin Suisse», «Deutscher Rotweinpreis» u.v.m.) und Events VINUM zu einer großen internationalen Medienmarke. Weitere Informationen: www.vinum.eu/ueber-uns

