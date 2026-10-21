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204 prämierte Weine, 72 Goldmedaillen, 132 Silbermedaillen

(lifePR) (Zürich, )
Erfolgreiche Erstausgabe des «International Wine Award – Weinfestival Basel» (kurz iwa-Basel) mit 204 prämierten Weinen, davon 72 Goldmedaillen und 132 Silbermedaillen.

Mit rund 15 Prozent mehr angemeldeten Weinen verzeichnet der «International Wine Award – Weinfestival Basel» als Nachfolgewettbewerb der Prämierung «La Sélection» einen erfolgreichen (Re)Start.

Die neue Prämierung, welche gemeinsam mit dem VINUM-Magazin organisiert wurde, unterstreicht das Engagement, die Schweizer Weinhändler:innen und Weinproduzent:innen aktiv als Partner zu unterstützen. Und schafft dabei wertvolle Sichtbarkeit und einen starken Qualitätsnachweis – vor Ort am Weinfestival Basel selbst, ebenso wie darüber hinaus über das Fachmagazin VINUM und dessen verschiedene Kanäle.

Platz 1 für Südafrika

Die 255 Anstellungen von Produzenten und Händlern wurden in den Oberkategorien Weiss, Rot, Schaumwein und Süsswein verkostet. Zwei alkoholfreie Weine flossen auch ins Glas. Den Weinmachern aus Südafrika gelang eine kleine Sensation – und zwar zweimal Platz 1 bei den Weiss- und Rotweinen. Der Guillermo 2021 von Painted Wolf Wines, ein waschechter Pinotage aus Paarl, konnte sich als bester Rotwein durchsetzen. Pinotage ist eine Sorte, die es so nur in Südafrika gibt. Auch bei den Weissweinen gelang einem südafrikanischen Chenin Blanc der Sprung auf Platz 1 – der legendäre Produzent Kaapzicht mit seinem Chenin Blanc The 1947.

Eingereicht wurden die Weine von zwei Schweizer Weinimporteuren, die damit einen exzellenten Riecher bewiesen haben: Savinis und Weine & Sein sind auf der Messe Basel mit ihren Gewinnerweinen präsent.

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