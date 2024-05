STARS VON MORGEN - Freilichtbühne an der Zitadelle am 9.6.2024 um 17.00 Uhr

Das Kammerorchester der Deutschen Oper Berlin unter der Leitung von Daniel Draganov präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus Spandau und unserer Internationalen Musikakademie herausragende junge Berliner Solisten, die am Beginn einer großen Karriere stehen. Neben Antonio Vivaldis berühmtem „Sommer“ aus den Vier Jahreszeiten erklingen Solokonzerte von Pergolesi, Vivaldi, Stamitz und Haydn. Freuen sie sich auf ein beschwingtes Konzert an einem lauen Sommerabend:Karten zu € 20,00 / ermäßigt € 15,00 können Sie über das Kartentelefon 030 - 333 40 22 oder über https://www.eventbrite.de/e/kammerorchester-der-deutschen-oper-berlin-stars-von-morgen-tickets-841401463427 erhalten.Ermäßigte Karten gelten für Schüler/Studenten, Empfänger von Ersatzleistungen und Schwerbehinderte ab GdB 50 (mit "B" erhält die Begleitperson freien Eintritt).Restkarten erhalten Sie gegebenenfalls noch an der Abendkasse.Nutzen Sie die großartige Gelegenheit, unsere Akademisten begleitet von den engagierten Musikern des Kammerorchesters der Deutschen Oper Berlin unter freiem Himmel erleben zu können!