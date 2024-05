MUSIK TRIFFT LITERATUR: musikalisch-literarischen Abend am 1. Juni 2024 um 18 Uhr im WAD Studio Berlin in der Schillerstraße**

Sehr geehrte Damen und Herrn, liebe Musik- und Literaturfreunde,



wir freuen uns sehr, in Zusammenarbeit mit der Galerie GEDOK Berlin einen



M U S I K T R I F F T L I T E R A T U R

musikalisch-literarischen Abend am 1. Juni 2024 um 18 Uhr

im WAD Studio Berlin in der Schillerstraße**



gestalten zu können.



Seit dem letzten Jahr gibt es eine Zusammenarbeit zwischen der Galerie GEDOK Berlin und unserer Akademie. Daraus ergab sich nun auch ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Literatur-Sparte und uns. So werden wir an diesem Abend, zwischen der erbaulichen Musik von unseren Ihnen wohlbekannten Akademisten, lyrische Kurz-Texte von Dagmar Berg hören.



Eine Pausenversorgung mit Getränken wird es geben.



Ich freue mich, Sie an diesem für die Akademie neuen Ort wiederzusehen und grüße auch im Namen von Dagmar Berg sehr herzlich



Jeanette Schäfer



**WAD Studio Berlin, Schillerstraße 64, 10627 Berlin

