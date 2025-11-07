Tage der Freien Schulen – am 10. November 2025 besucht Landtagsabgeordneter (Name einfügen) die International School of Düsseldorf in Kaiserswerth

Im Rahmen der landesweiten Aktion „Tage der Freien Schulen NRW – schenken Sie uns eine (Schul-)Stunde Ihrer Zeit“ öffnet auch die International School of Düsseldorf (ISD) ihre Türen für Vertreterinnen und Vertreter des Landtags. Ziel ist es, den Dialog zwischen Schülerinnen und Schülern und Landespolitik aktiv zu fördern und den Wert demokratischer Mitgestaltung erlebbar zu machen.Die Aktion wurde 2017 ins Leben gerufen, um jungen Menschen demokratische Werte zu vermitteln – jenseits von Social Media und Filterblasen. Über 10.000 Kinder und Jugendliche haben seitdem durch direkten Kontakt mit Abgeordneten einen Einblick in politische Prozesse erhalten. Demokratie lebt vom Mitmachen – und genau hier setzt diese Initiative an.Die ISD freut sich, Teil dieser bedeutenden Aktion zu sein. Als internationale, gemeinnützige Ergänzungsschule mit rund 1.000 Schülerinnen und Schülern aus über 50 Nationen steht ISD für kulturelle Vielfalt, inklusives Lernen und eine zukunftsorientierte Pädagogik. Der Besuch bietet auch den Abgeordneten eine Gelegenheit, Einblick in die Arbeitsweise und Werte einer nichtstaatlichen Schule in freier Trägerschaft zu gewinnen.Weitere Informationen zur Aktion sowie eine Übersicht der teilnehmenden Schulen und Abgeordneten finden Sie unter: