Tüfteln, Tinkern, Programmieren - Die Code Week Baden-Württemberg lädt zum Mitmachen ein

Gefördert wird die Code Week Baden-Württemberg von der, dasaus Ludwigsburg kuratiert die Initiative. Als Schirmfrau fungiert. Und möglich gemacht wird das abwechslungsreiche Programm durch das Engagement vieler badenwürttembergischer Initiativen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Organisationen, Jugendhäuser, Bibliotheken und engagierter Einzelpersonen.. Hier geht es zur Workshop-Anmeldung: www.bw.codeweek.de . Die Angebote können jede Zielgruppe ansprechen, von Einsteigern bis Champions. Die Form der Umsetzung - ob online oder als Präsenzveranstaltung -bleibt jedem Anbietenden selbst überlassen.Neben der Workshop-Anmeldung und hilfreichem Material zur Umsetzung von Workshops finden sich auf der Webseite der Code Week Baden-Württemberg www.bw.codeweek.de grundlegende Informationen und die Workshop-Angebote. Es empfiehlt sich, den Newsletter zu abonnieren, da das Angebot ständig erweitert wird.Die Code Week Baden-Württemberg findet im Rahmen der europaweiten Code Week statt, die seit 2013 als Graswurzelbewegung und offene Veranstaltungsreihe in zehntausenden Einzelveranstaltungen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Freude an Technik, Kreativität und Teamwork vermittelt hat. Nach dem Erfolg der 2016 etablierten Code Week Hamburg wird nun auch das Land der Tüftler und Denker ein eigenes Chapter durchführen und damit die Gelegenheit nutzen, die zahlreichen bundesweiten Initiativen zu unterstützen und Innovationsgeist und Erfindungsreichtum zu fördern.Die Code Week Baden-Württemberg wird gefördert von der Vector Stiftung ( www.vector-stiftung.de ) und koordiniert von dem Kreativlabor Tinkertank in Ludwigsburg ( www.tinkertank.de ), einer Initiative der Interactive Media Foundation gGmbH ( www.interactivemedia-foundation.com ). Weitere Infos zur Code Week Baden-Württemberg und zur Workshop-Anmeldung: www.bw.codeweek.de Tinkertank ist ein mobiles und stationäres Kreativlabor, das als Initiative der Interactive Media Foundation 2013 ins Leben gerufen wurde - mit dem Ziel, Menschen zu kreativen und selbstorganisierten Prozessen der Lösungsfindung zu befähigen und das im Kontext von Technologie, Handwerk, Kultur, Wissenschaft und Digitalisierung. Mehr als 600 Menschen erreicht Tinkertank jährlich mit Workshops und Sommercamps für Kinder und Jugendliche, online in Digitalräumen, mit Kreativseminaren für Unternehmen und Unternehmungen, die ländlichen Regionen mit der "Mobile Maker Zone" und mit Schulungen zu Mentoren und Mentorinnen. Weitere Infos zu Tinkertank: