ifz ruft internationale Fachwelt zur 16. Motorradkonferenz in Köln

(ifz) Alles dreht sich um die Sicherheit auf motorisierten Zweirädern, wenn das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) am 19. und 20. Februar 2027 zu seiner 16. Internationalen Motorradkonferenz einlädt. An zwei Tagen versammelt das ifz im Herzen der Motorradmesse INTERMOT in Köln erneut führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Forschung und Praxis aus aller Welt, um aktuelle Erkenntnisse und innovative Ansätze für sicheres Roller- und Motorradfahren vorzustellen und zu diskutieren.



Unter dem Motto „Safety in Motion“ bietet die 16. Internationale Motorrad-konferenz eine hochkarätige Plattform für den interdisziplinären Austausch. Fachbeiträge aus zahlreichen Ländern beleuchten neueste Entwicklungen in der Zweiradsicherheit und eröffnen zugleich Perspektiven für zukünftige Fortschritte. Eingeladen sind Interessierte und Experten aus Wissenschaft und Praxis ebenso wie Vertreter aus Politik, Behörden und Industrie.



CALL FOR PAPERS:

Ab sofort sind Interessierte aufgerufen, die Konferenz aktiv mitzugestalten. Themenvorschläge in Kurzfassung (Abstracts) können bis zum 26. Juni 2026 eingereicht werden. Detaillierte Informationen zum Einreichungs- und Auswahl-verfahren sowie zu den Inhalten der Veranstaltung sind hier verfügbar.



Seit Jahrzehnten setzt die Konferenzreihe des ifz Maßstäbe im internationalen Fachdialog rund um sicheres Motorradfahren und zukünftige Zweiradmobilität. Auch 2027 bietet die Veranstaltung inmitten der INTERMOT eine exzellente Gelegenheit, sich über den neuesten Stand sicherheitsrelevanter Entwicklungen zu informieren und auszutauschen.



Termin vormerken: 19. und 20. Februar 2027



Die Durchführung der Konferenz wird unterstützt von der Motorcycle Safety Foundation (MSF, USA), dem europäischen (ACEM) und deutschen Industrie-Verband Motorrad (IVM), dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) und der Koelnmesse.



Motorradsicherheit trifft INTERMOT:

Vom 19. bis 21. Februar 2027 findet in Köln die Motorradmesse INTERMOT statt. Inmitten des Messegeschehens veranstaltet das ifz seine nächste Internationale Motorradkonferenz an den ersten beiden Messetagen.





(lifePR) (