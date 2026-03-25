Das neue 'Halstool' vom Institut für Zweiradsicherheit

Bessere Erkennbarkeit durch auffälligen Farbpunkt weit oben am Fahrer.



Erhöhte Sichtbarkeit insbesondere bei Dämmerung, Nacht und schlechtem Wetter: Reflektierender Streifen sorgt für bessere Erkennung.



Notfall-Funktion: Bei Panne oder Unfall kann AURA als Helmcap über den Motorradhelm gezogen werden und fungiert zugleich als eine Art Warndreieck.



Einfache Handhabung: Schnell und bequem anzulegen, als Helmcap immer unweigerlich dabei.



Sicherheit zuerst: Entwickelt vom Institut für Zweiradsicherheit mit Fokus auf praxisnahe Einsatzmöglichkeiten und Sicherheit.

Warum AURA? Ganz einfach: Weil es für Roller- und Motorradfahrende enorm wichtig ist, in besonderem Maße erkennbar zu sein und rechtzeitig wahrge­nommen zu werden. Denn im Straßenverkehr geht es oft um Sekunden. Aufgrund ihrer schmalen Silhouette werden motorisierte Zweiräder, genau wie Fußgänger und Radfahrer, häufig von anderen Verkehrsteilnehmenden übersehen oder zu spät erkannt. Und das nicht nur in der Dunkelheit, sondern auch am Tage.Anstatt sich passiv „übersehen zu lassen“, sollte jede und jeder was tun und selbst aktiv werden. Das farbenfrohe und auffallende Tool erhöht die Sichtbarkeit an exponierter Stelle, also weit oben im Fahrer-Fahrzeug-System, wodurch die Erkennbarkeit erhöht werden kann. Auch dank des vorhandenen Reflektorstreifens bietet AURA mehr Auffälligkeit und kann damit zu besserem Gesehenwerden bei Tag und Nacht beitragen.Ein weiterer Clou: AURA kann im Notfall vor der Pannen- oder Unfallstelle über den am Boden aufgestellten Helm gezogen werden und somit als eine Art Warndreieck dienen. Damit bietet das Halstool eine praktische Zusatzlösung: Es kann eine Gefahren- oder Unfallstelle sichtbar markieren. Ein Warndreieck ersetzt es nicht – Motorradfahrende müssen in Deutschland jedoch aus Platzgründen auf dem Zweirad auch keines mitführen. Hilfreich ist es aber im Ernstfall allemal, so viel ist sicher.Weitere Nutzergruppen:Es liegt auf der Hand: Nicht nur auf Roller und Motorrad, sondern auch auf Fahrrad und Scooter ist AURA ein praktischer Begleiter im Alltag. Gleiches gilt für Fußgänger, die häufig recht dunkel gekleidet unterwegs sind. Auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule werden Kinder dank AURA besser erkennbar. Auch beim Sport (Joggen, Inlineskaten etc.) wird mit AURA die Auffälligkeit erhöht. Und was für „Frauchen“ und „Herrchen“ beim Gassigehen taugt, kann auch den vierbeinigen Freund besser erkennbar machen.AURA kann direkt beim Institut für Zweiradsicherheit aufbestellt werden. Als Einführungsangebot ist der „Blickfang“ für 8,00 Euro erhältlich (+ 2,00 € Versand).Highlights im Überblick:Kernbotschaft:Sichtbarkeit im Straßenverkehr rettet Leben – Mit dem cleveren, Mehrzweck-'Halstool' vom Institut für Zweiradsicherheit Auffälligkeit erhöhen!