Noch Plätze frei: IQWiG-Datensymposium sucht nach Lösungen für den stationären Sektor

- Wer benötigt welche Daten zum stationären Sektor – und wofür?
- Wer verfügt über welche Daten?
- Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es für diese Datennutzung – und warum?
Das ganztägige Treffen bietet Raum für den persönlichen Austausch, für Vorträge und für Diskussionsrunden - mit spannenden Impulsen von Akteuren aus Forschung und Gesundheitspolitik.
Das Symposium findet in den Räumen des IQWiG in Köln statt. Interessierte können die Veranstaltung aber auch online im Stream verfolgen. Die Veranstaltung ist kostenlos.
zur Anmeldung
über Conftool