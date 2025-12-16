IQWiG veröffentlicht Vorbericht zum Aktualisierungsbedarf beim DMP COPD
Interessierte können bis zum 20.01.2026 Stellung nehmen.
Die vorläufigen Bewertungsergebnisse veröffentlicht das IQWiG nun mit dem Ziel, wichtige Argumente oder Hinweise aus der Fachöffentlichkeit und von allen Interessierten miteinzubeziehen. Stellungnahmen zum Vorbericht sind möglich bis zum 20.01.2026 und über ein Online-Formular einzureichen. Nähere Informationen finden sich auf der Webseite des IQWiG.
Zum Ablauf der Berichterstellung
Der G-BA hat das IQWiG am 14.5.2025 mit einer Leitliniensynopse zur Aktualisierung des DMP COPD beauftragt. In die Bearbeitung des Projekts wurde ein externer Sachverständiger eingebunden. Bei dem vorliegenden Vorbericht handelt es sich um eine vorläufige Bewertung. Stellungnahmen zu dem jetzt veröffentlichten Vorbericht sind bis zum 20.01.2026 möglich und werden nach Ablauf der Frist gesichtet. Sofern die Stellungnahmen Fragen offenlassen, werden die Stellungnehmenden zu einer mündlichen Erörterung eingeladen. Im Anschluss erstellt das IQWiG den Abschlussbericht.