IQWiG veröffentlicht Vorbericht über Beckenbodentraining in der Schwangerschaft zur Prävention von prä- und postpartaler Harninkontinenz
Interessierte können bis zum 27.01.2026 Stellung nehmen.
Die vorläufigen Bewertungsergebnisse veröffentlicht das IQWiG nun mit dem Ziel, wichtige Argumente oder Hinweise aus der Fachöffentlichkeit und von allen Interessierten miteinzubeziehen. Stellungnahmen zum Vorbericht sind möglich bis zum 27.01.2026. Nähere Informationen finden sich auf der Webseite des IQWiG.
Zum Ablauf der Berichterstattung
Den Berichtsplan für dieses Projekt hatte das IQWiG am 01.07.2025 veröffentlicht. Schriftliche Stellungnahmen zum Vorbericht können bis 27.01.2026 eingereicht werden. Sofern diese Fragen offenlassen, werden die Stellungnehmenden zu einer mündlichen Erörterung voraussichtlich am 10.02.2026 eingeladen. Im Anschluss wird der Abschlussbericht zum Projekt erstellt.