IQWiG im Dialog: Über die Qualität von Kosten-Nutzen-Bewertungen

In Kosten-Nutzen-Bewertungen (KNBs) wird der gesundheitliche Nutzen medizinischer Maßnahmen den Kosten gegenübergestellt. Im Kontext des AMNOG-Verfahrens können KNBs beispielsweise zur Orientierung bei der Preisfindung neuer Arzneimittel eingesetzt werden, wenn die frühe Nutzenbewertung abgeschlossen ist und die Preisverhandlungen zwischen GKV-Spitzenverband und pharmazeutischem Unternehmen gescheitert sind. Bislang haben aber weder die Krankenkassen noch die Industrie eine KNB initiiert, sodass der Gemeinsame Bundesausschuss das IQWiG auch noch nicht mit einer KNB beauftragt hat. In Zeiten, in denen die Kosten für bestimmte Therapien auch für das deutsche Gesundheitssystem eine zunehmende Herausforderung darstellen, könnte sich das gegebenenfalls ändern.Grundlage für KNBs sind in der Regel entscheidungs­analytische Modellierungen, die es ermöglichen, einen längeren Zeithorizont zu betrachten als in den klinischen Studien, die Nutzenbewertungen zugrunde liegen. Für die Erstellung der Modelle sind weitere Informationen erforderlich, die in einer ggf. vorgelagerten Nutzenbewertung nicht erfasst werden und daher über andere Datenquellen beschafft werden müssen – beispielsweise Informationen zu Kosten unterschiedlicher Art oder auch epidemiologische Studien. Je nach Verfügbarkeit und Qualität der für die KNB erforderlichen Daten, der Durchführung der verwendeten Modellierungen und Extrapolationen sowie der Plausibilität der damit verbundenen Annahmen kann die Aussagekraft von KNBs sehr unterschiedlich sein. Bevor eine KNB zu einer Entscheidungsfindung herangezogen wird, sollte man sich bewusst machen, was eine hochwertige von einer weniger geeigneten gesundheitsökonomischen Analyse unterscheidet.Die nunmehr zum 14. Mal stattfindenden Veranstaltung „IQWiG im Dialog“ bringt deshalb am 16. Juni 2023 Expertinnen und Experten von Universitäten, Forschungs­einrichtungen, Industrie und HTA-Institutionen zusammen, um zu diskutieren, welche Kriterien für die Bewertung der Aussagekraft von gesundheitsökonomischen Modellen bedeutsam sind.Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine anregende Diskussion im Park Inn by Radisson Köln City West!