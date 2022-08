IQWiG-Tag für Patientinnen & Patienten: Wie Sie klarer entscheiden können, was für Sie das Richtige ist

wie sie offene Fragen, Erwartungen und medizinische Möglichkeiten ordnen und gewichten können – auch für das Gespräch in der Arztpraxis,

wo sie verlässliche Gesundheitsinformationen finden können,

woran sie unzuverlässige Gesundheitsinformationen erkennen können und

wie sich Vor- und Nachteile von medizinischen Untersuchungen und Behandlungen einschätzen lassen.

Wie treffe ich gute Entscheidungen für meine Gesundheit? Mit Wissen, das mir hilft! Beim IQWiG-Tag für Patientinnen & Patienten am 10. September im Kölner Mediapark erfahren Sie, wie Sie kleine oder große Gesundheitsfragen klären können.Das IQWiG zeigt, wie Sie gute Gesundheitsinformationen erkennen und für sich nutzen und wie Sie medizinische Möglichkeiten für die Untersuchung oder Behandlung von Symptomen abwägen können, um in fünf Schritten zu einer für Sie passenden Entscheidung zu kommen.Live und im Schnelldurchlauf führt das IQWiG vor, wie es Vorteile und Nachteile von Untersuchungen oder Behandlungen wissenschaftlich bewertet und die Ergebnisse leicht verständlich macht. In Arzt-Patienten-Gesprächen – professionell, aber mit Augenzwinkern gespielt – können Sie erleben, was dabei schlecht laufen kann und gut laufen sollte.Der IQWiG-Tag für Patientinnen & Patienten ist für alle gedacht, die noch nicht sicher sind,Nach einer Einführung im Forum mit allen gemeinsam bietet das IQWiG jeweils am Vormittag und am Nachmittag zwei gleichzeitig stattfindende Workshops an: Wie wir Vor- und Nachteile von Behandlungsverfahren bewerten und wie Sie Gesundheitsinformationen verstehen, abwägen und damit besser entscheiden können. Dafür werden wir vor Ort zwei Gruppen bilden, sodass alle an beiden Workshops teilnehmen können. Nach den Workshops treffen sich alle zusammen wieder für den gemeinsamen Abschluss im Forum zum Arzt-Patienten-Gespräch als zentralem Thema, ganz praktisch erklärt anhand von anschaulichen und amüsanten Beispielen.In den Pausen ist Zeit für den persönlichen Austausch oder das Informationsangebot des IQWiG. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen sind möglich über das Online-Formular. Anmeldefrist: Freitag, 02.09.2022.Das IQWiG ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut, das im gesetzlichen Auftrag Vorteile und Nachteile medizinischer Maßnahmen, also Untersuchungen oder Behandlungen untersucht. Über die Vorteile und Nachteile von Untersuchungs- und Behandlungsverfahren informieren wir in Form von wissenschaftlichen Berichten auf iqwig.de. Auf der Website gesundheitsinformation.de bieten wir Bürgerinnen und Bürgern kostenlos und werbefrei aktuelle und verlässliche Informationen zu Gesundheit und Krankheit.Wir informieren neutral über Funktion und Wirkung, Vor- und Nachteile von medizinischen Maßnahmen, aber auch über Wissenslücken. Denn wir wollen eigenverantwortliche Entscheidungen in Gesundheitsfragen unterstützen.Und beim ThemenCheck Medizin können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen an die Wissenschaft stellen und Vorschläge für Bewertungen von Untersuchungs- und Behandlungsverfahren einreichen.