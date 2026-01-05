Darmkrebs-Screening: IQWiG-Vorbericht zur unteren Altersgrenze und Koloskopie-Frequenz liegt vor

Konkret wird der Nutzen eines Darmkrebs-Screenings mittels Koloskopie oder immunologischen Tests auf okkultes Blut im Stuhl bei Personen unter 50 Jahren im Vergleich zu keinem Darmkrebs-Screening bewertet.
Mit Blick auf die Koloskopie-Frequenz eines Darmkrebs-Screenings bei Personen ab 45 Jahren bewertet das IQWiG den Nutzen von drei verschiedenen Ablaufvarianten im Vergleich zum derzeitigen Darmkrebs-Screening mittels Koloskopie mit maximal 2 Untersuchungen im Abstand von 10 Jahren:
- 3 Koloskopien jeweils im Abstand von 10 Jahren oder
- 3 Koloskopien jeweils im Abstand von mehr als 10 Jahren oder
- 2 Koloskopien im Abstand von mehr als 10 Jahren
Die vorläufigen Bewertungsergebnisse veröffentlicht das IQWiG nun mit dem Ziel, wichtige Argumente oder Hinweise aus der Fachöffentlichkeit und von allen Interessierten miteinzubeziehen. Stellungnahmen zum Vorbericht sind möglich bis zum 02.02.2026.
Zum Ablauf der Berichterstattung
Den Berichtsplan für dieses Projekt hatte das IQWiG am 15.04.2025 veröffentlicht. Schriftliche Stellungnahmen zum Vorbericht können bis 02.02.2026 eingereicht werden. Sofern diese Fragen offenlassen, werden die Stellungnehmenden zu einer mündlichen Erörterung eingeladen. Im Anschluss wird der Abschlussbericht zum Projekt erstellt.