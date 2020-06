Gesucht: Deutschlands bestes Schüler-Start-Up!

Wir werden Ihnen neben Sieger-Pressemitteilung und Gewinnerfoto Ausschnitte der Preisverleihung in HD-Auflösung zur Verfügung stellen. Das Videomaterial können Sie sich am 16.06. nach der Preisverleihung hier herunterladen: http://junior-buwett-presse.online-veranstaltung.de Einen Geschäftsplan verfassen, Geldgeber überzeugen, Marketingstrategien entwickeln und Produkte verkaufen. Kein Planspiel, keine graue Theorie. Über 10.000 Schülerinnen und Schüler haben im aktuellen Schuljahr Wirtschaft hautnah erlebt und selbst gestaltet. Sie haben an den JUNIOR Programmen teilgenommen und eine eigene Geschäftsidee im Rahmen einer Schülerfirma umgesetzt.Dienstag, 16. Juni 2020, 09:00 – 16:30 Uhrdigital, Siegerehrung um 16:30 Uhr hier: http://junior-buwett.online-veranstaltung.de/ Baden-Württemberg Black Forest Soap Factory (Kepler-Gymnasium Freudenstadt) - Seife mit individueller Gravur rottweil.life (Leibniz-Gymnasium Rottweil) - Touristen-App für eine Zeitreise in RottweilBayern SchoCana (Klara-Oppenheimer-Schule Würzburg) - Schokolade mit Hanfsamen Thosta Group (St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen Kammeltal) - Herstellung und Vermietung einer Fotobox & Programmierung eines Adeaters (Werbeblocker)Brandenburg Tanzcafé Kral (Niedersorbisches Gymnasium Cottbus) - Tanzcafé für Senioren sash (Carl-Zeiss-Oberschule) - Upcycling von Müll zu nützlichen Gebrauchsgegenständen VineUp (Christianeum Gymnasium) - Gebrauchsgegenstände aus recycelten WeinflaschenHessen CleanDitch (Berufliche Schulen Korbach und Bad Arolsen) - smarte Upcycling-Ideen zum Straßen-UmweltschutzNiedersachsen GAME - GREEN (Gymnasium am Silberkamp Peine) - Spiel zur Sensibilisierung und Schärfung des UmweltbewusstseinsNordrhein-Westfalen ( Max-Ernst-Gymnasium Brühl) - Mehrweg-Brötchentüten subaduba ( Burggymnasium Altena) - Bast-Armbänder und ScrunchiesRheinland-Pfalz Susty Sensation (Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth Remagen) - plastikfreies Shampoo in Form einer BlockseifeSaarland Skypouch (Klara-Oppenheimer-Schule Dillingen) - Bauchtaschen aus Fallschirmstoff b(e)right (Christop-Graupner-Gymnasium Kirchberg) - Trinkflaschen aus Glas oder Metall deLight it (Gymnasium Kaltenkirchen) - Untersetzer mit LEDs für Heiß- und Kaltgetränke working by R.a.Goethe - wood (Staatliche Gemeinschaftsschule Johann Wolfgang von Goethe Schalkau) - umweltfreundliche und nachhaltige HolzprodukteStart: 16:30 Uhr1. Vorstellung der teilnehmenden Schülerfirmen2. Grußwort der Geschäftsführung IW JUNIOR3. Grußwort von(Hauptförderer)4. Grußwort von Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland, COO PennyMarkt GmbH (Premiumförderer)5. Vergabe des Sonderpreises „Bester Geschäftsbericht“ der Deloitte-Stiftung6. Vorstellung der Jurorinnen und Juroren7. Preisverleihung durch Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor Institut der deutschen WirtschaftEnde: ca. 17 UhrDer Sieger des diesjährigen Bundeswettbewerbs vertritt Deutschland bei der 31th JA Europe Company of the Year Competition, dem Europawettbewerb der Schülerfirmen. In diesem Jahr findet das Event zum ersten Mal virtuell vom 22. bis 24. Juli statt. Mehr als 200 junge Entrepreneure werden dann um den Titel „JA Europe Company of the Year 2020” kämpfen.Weitere Informationen: www.jacompanyoftheyear.org/ Wie schafft man es, Jugendlichen das komplexe Thema Wirtschaft realitätsnah zugänglich zu machen? Ganz einfach, man lässt sie ein eigenes Unternehmen gründen. In unseren bundesweiten JUNIOR Schülerfirmenprogrammen werden Schüler zu Unternehmern, erproben im Team unternehmerisches Handeln und lernen, verantwortlich Entscheidungen zu treffen. So werden wichtige Kompetenzen gestärkt, die Jugendliche fit für die Zukunft machen.Weitere Informationen: www.junior - programme.de